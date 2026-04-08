El juez uruguayo Gustavo Tejera tuvo dos polémicas en Católica vs Boca Juniors: "No me hagas hablar porque después me cobran multa", dijo el DT de los chilenos

El técnico de la Universidad Católica de Chile, el argentino Daniel Garnero, evitó este martes cuestionar el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera en el partido que su equipo perdió ante Boca Juniors por 1-2 en el inicio del Grupo D de la Copa Libertadores.

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A los cinco minutos de juego el delantero de los Cruzados Justo Giani recibió una dura falta de su rival Marcelo Weigandt, que pasó desapercibida para el juez del encuentro.

Gustavo Tejera / GR2004. SANTIAGO (CHILE), 07/04/2026.- Fernando Zampedri (d) de Católica disputa el balón con Santiago Ascacibar de Boca este martes, en un partido de la Copa Libertadores entre Universidad Católica y Boca Juniors en el estadio Claro Aren

El partido se interrumpió con una pelea por la falta cometida sobre el atacante argentino de los cruzados, que no fue sancionada, pero de la gresca quedaron con amarilla los capitanes Fernando Zampedri del club chileno y Leandro Paredes por Boca.

"Yo creo que se equivocan en todos lados, no me hagas hablar porque después me cobran multa", dijo Garnero en conferencia de prensa al ser consultado por la decisión de Tejera, quien ni siquiera sancionó la falta.

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La patada de Marcelo Weigandt a Justo Giani La patada de Marcelo Weigandt a Justo Giani

"Ustedes vieron lo que pasó, saquen sus propias conclusiones", añadió el entrenador argentino, evitando expresar su descontento.

Por su parte, Giani habló tras el partido y contó lo que le dijo Tejera sobre la jugada. "(El árbitro) me dice que toca la pelota primero y después me pega, pero tengo marcado los tapones. Son interpretaciones de ellos”, comentó.

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Justo Giani analizó la caída de Universidad Católica ante Boca Juniors, y se refirió la fuerte infracción recibida que quedó sin sanción: "Tengo marcado los tapones; después la veré, no quiero decir nada que no deba" pic.twitter.com/xcFPyUz7Sb — ESPN Chile (@ESPNChile) April 8, 2026

“Le pedí explicaciones porque sentí un impacto y cuando me veo la pierna la tenía toda marcada. Después la veré, porque no quiero decir nada que no deba”, agregó.

La roja que pidió Boca

El partido también tuvo una situación en la que Boca Juniors reclamó la expulsión de Jhojan Valencia a Weigandt en el cierre del primer tiempo, por una dura entrada.

Embed SE SALVÓ DE LA ROJA: Valencia vio la amarilla por este patadón al Chelo Weigandt. ¿Era para expulsión?



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Tejera amonestó en el partido a Leandro Paredes, Lautaro Blanco, Fernando Zampedri, Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Cristian Cuevas.

El encuentro tubo equipo arbitral uruguayo con Nicolás Tarán y Martín Soppi como asistentes, Andrés Matonte como cuarto árbitro y en el VAR a Christian Ferreyra y AVAR con Agustín Berisso

Más allá de la polémica, Garnero reconoció que a su equipo le costó generar un juego que les permitiera ser más claros al encarar el arco rival y lamentó que el gol temprano de Boca haya decantado el duelo.

"La competencia es muy difícil, cometimos un error y abrimos el partido. No hubo fortuna porque hicimos un rechazo y le cayó justo a (Leandro) Paredes", comentó sobre el tanto al minuto 16 que abrió el marcador.

El técnico consideró que a partir de ahí "cambió el juego y Boca jugó de otra manera. Quisimos buscar en el segundo tiempo, pero no tuvimos profundidad para generar situaciones claras y nos hicieron el segundo".

"Obviamente que nadie quiere equivocarse, son oportunidades que deberíamos aprovechar, pero son cosas del fútbol", valoró tras perder puntos de local.

Garnero consideró que la competición "recién arranca, si bien la localía es importante en este tipo de torneos, tendremos que ir a sacar puntos de visitante".

EFE