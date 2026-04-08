Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / DURA DERROTA

Los elogios y críticas a Federico Valverde en la derrota del Real Madrid ante el Bayern Munich por la Champions League: "No es el Fede de las grandes noches"

Algunos medios destacaron la actuación del centrocampista uruguayo, mientras que otros lo calificaron como "discreto"

8 de abril de 2026 8:22 hs
Federico Valverde de Real Madrid ante Michael Olise de Bayern Múnich por la Champions League

Federico Valverde de Real Madrid ante Michael Olise de Bayern Múnich por la Champions League

FOTO: AFP

El conjunto merengue fue sorprendido por un equipo alemán que encontró la apertura del marcador gracias a un gol del colombiano Luis Díaz al final del primer tiempo, y pegó rápido al arranque del segundo con otro tanto de Harry Kane.

Gracias al gol de Kylian Mbappé a los 74 minutos, tras un centro de Trent Alexander-Arnold que desbordó por derecha gracias a un pase de Valverde, el Real jugará en Munich el próximo martes con una desventaja de un solo tanto para buscar revertir la serie.

Lo que dijo la prensa española

El centrocampista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde (i) en acción durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este martes Real Madrid y Bayern Munich en el estadio Santiago Bernabéu,
El centrocampista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde en acción durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este martes Real Madrid y Bayern Múnich en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

El centrocampista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde en acción durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este martes Real Madrid y Bayern Múnich en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

Tras la derrota de la casa blanca, la prensa española varió entre elogios y críticas a Valverde, capitán del equipo.

Real Madrid 1-2 Bayern Múnich: los alemanes sorprendieron de visita al equipo de Federico Valverde que no quedó bien parado para las semifinales de la Champions League; mirá los goles

Federico Valverde picante: en una distendida entrevista, contó que "iría gratis" a Peñarol, el "problema" de su voz cuando era adolescente y el susto cuando lesionó al hijo de Zidane

El diario Marca dividió su opinión por el rendimiento del uruguayo en cada tiempo. En el primer tiempo indicó que el capitán merengue "se ha visto superado como casi toda la medular del Bayern y su tridente" y que "no es el Fede de las grandes noches". "No ha crecido como otros compañeros en la segunda mitad aunque lo ha intentado", detalló sobre sus segundos 45 minutos, antes de darle un puntaje final de 5.

Sport, en tanto, marcó que Valverde fue "de los mejores del Madrid". "Corrió en defensa y en ataque. Incansable durante los 90 minutos. De derecha a izquierda todo el rato. Estuvo menos presente que de costumbre en ataque para conseguir parar la sangría bávara", detalló el diario catalán, que le dio un puntaje de 6.

Mundo Deportivo no fue tan positivo. "Parece que le ha afectado el parón por sanción en Mallorca. No fue ese jugador que era antes del parón, capaz de liderar al equipo y llevarle hacia la victorias", opinó sobre el centrocampista uruguayo, al que calificó como "discreto".

Las más leídas

Uruguay 1-2 Ecuador: a la celeste le anularon un gol en la hora, perdió y se complicó en el Campeonato Sudamericano sub 17; mirá los goles

La selección uruguaya compromete su clasificación al Mundial sub 17: así quedaron las tablas de posiciones en el Sudamericano tras la derrota ante Colombia

Real Madrid 1-2 Bayern Múnich: los alemanes sorprendieron de visita al equipo de Federico Valverde que no quedó bien parado para las semifinales de la Champions League; mirá los goles

¿A qué hora juegan hoy Uruguay vs Ecuador por el Campeonato Sudamericano sub 17 y dónde verlo?

Temas

Federico Valverde real madrid Bayern Munich Champions League Prensa española

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos