Los elogios y críticas a Federico Valverde en la derrota del Real Madrid ante el Bayern Munich por la Champions League: "No es el Fede de las grandes noches"

El uruguayo Federico Valverde recibió críticas mixtas de los medios españoles tras la derrota por 2-1 del Real Madrid ante el Bayern Munich en el Santiago Bernabeu, por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

El conjunto merengue fue sorprendido por un equipo alemán que encontró la apertura del marcador gracias a un gol del colombiano Luis Díaz al final del primer tiempo, y pegó rápido al arranque del segundo con otro tanto de Harry Kane.

Gracias al gol de Kylian Mbappé a los 74 minutos, tras un centro de Trent Alexander-Arnold que desbordó por derecha gracias a un pase de Valverde, el Real jugará en Munich el próximo martes con una desventaja de un solo tanto para buscar revertir la serie.

El centrocampista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde en acción durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este martes Real Madrid y Bayern Múnich en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

El centrocampista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde (i) en acción durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este martes Real Madrid y Bayern Munich en el estadio Santiago Bernabéu,

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El diario Marca dividió su opinión por el rendimiento del uruguayo en cada tiempo. En el primer tiempo indicó que el capitán merengue "se ha visto superado como casi toda la medular del Bayern y su tridente" y que "no es el Fede de las grandes noches". "No ha crecido como otros compañeros en la segunda mitad aunque lo ha intentado", detalló sobre sus segundos 45 minutos, antes de darle un puntaje final de 5.

Sport, en tanto, marcó que Valverde fue "de los mejores del Madrid". "Corrió en defensa y en ataque. Incansable durante los 90 minutos. De derecha a izquierda todo el rato. Estuvo menos presente que de costumbre en ataque para conseguir parar la sangría bávara", detalló el diario catalán, que le dio un puntaje de 6.

Mundo Deportivo no fue tan positivo. "Parece que le ha afectado el parón por sanción en Mallorca. No fue ese jugador que era antes del parón, capaz de liderar al equipo y llevarle hacia la victorias", opinó sobre el centrocampista uruguayo, al que calificó como "discreto".