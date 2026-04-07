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Real Madrid vs Bayern Múnich EN VIVO: Luis Díaz abrió el marcador para los alemanes al término del primer tiempo en la Champions League; Federico Valverde jugó como volante y extremo

Seguí EN VIVO el partido entre Real Madrid vs Bayern Münich con Federico Valverde por la Champions League

7 de abril 2026 - 16:48hs
Federico Valverde de Real Madrid ante Michael Olise de Bayern Múnich por la Champions League

Federico Valverde de Real Madrid ante Michael Olise de Bayern Múnich por la Champions League

FOTO: AFP
El centrocampista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde en acción durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este martes Real Madrid y Bayern Múnich en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

El centrocampista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde en acción durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este martes Real Madrid y Bayern Múnich en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

FOTO: EFE
Federico Valverde de Real Madrid por la Champions League

Federico Valverde de Real Madrid por la Champions League

FOTO: AFP

EN VIVO

Federico Valverde afronta un nuevo partido con Real Madrid este martes en la ida de los cuartos de final de la Champions League jugando ante Bayern Múnich en el Estadio Santiago Bernabéu.

Los merengues están necesitados de pegar primero y ganar como locales para ir más tranquilos a la revancha del próximo miércoles en Alemania.

Seguí aquí los detalles del partido:

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El partido

El encuentro comenzó con todo, y Bayern Múnich mandaba sobre la pelota.

Upamecano tuvo el gol a los 8', pero Carreras salvó a Real Madrid en la línea del arco.

La primera clara de los merengues se dio a los 17 minutos con un remate de Vinícius Jr. que el arquero sacó muy bien al córner.

Bayern Múnich llegó sorpresivamente tras un error de la zaga local y Gnabry se perdió el gol solo ante gran atajada de Lunin. Iban 27'.

Un minuto más tarde, Kylian Mbappé desbordó en velocidad por derecha y Manuel Neuer le ahogó el grito de gol.

Y a los 40', Luis Díaz llegó muy solo por izquierda y anotó el 1-0 para los alemanes. Así se terminó la primera parte.

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