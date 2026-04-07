Real Madrid vs Bayern Múnich EN VIVO: Luis Díaz abrió el marcador para los alemanes al término del primer tiempo en la Champions League; Federico Valverde jugó como volante y extremo

Federico Valverde afronta un nuevo partido con Real Madrid este martes en la ida de los cuartos de final de la Champions League jugando ante Bayern Múnich en el Estadio Santiago Bernabéu.

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Los merengues están necesitados de pegar primero y ganar como locales para ir más tranquilos a la revancha del próximo miércoles en Alemania.

El encuentro comenzó con todo, y Bayern Múnich mandaba sobre la pelota.

Upamecano tuvo el gol a los 8', pero Carreras salvó a Real Madrid en la línea del arco.

La primera clara de los merengues se dio a los 17 minutos con un remate de Vinícius Jr. que el arquero sacó muy bien al córner.

Bayern Múnich llegó sorpresivamente tras un error de la zaga local y Gnabry se perdió el gol solo ante gran atajada de Lunin. Iban 27'.

Un minuto más tarde, Kylian Mbappé desbordó en velocidad por derecha y Manuel Neuer le ahogó el grito de gol.

Y a los 40', Luis Díaz llegó muy solo por izquierda y anotó el 1-0 para los alemanes. Así se terminó la primera parte.