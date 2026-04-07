Peñarol es uno de los cuatro que pueden terminar con la hegemonía de los clubes de Brasil en la Copa Libertadores, según Globoesporte

Peñarol debuta este jueves a la hora 23 en una nueva fase de grupos de la Copa Libertadores de América enfrentando a Independiente Santa Fe de Colombia en el Estadio Nemesio Camacho de Bogotá, más conocido como El Campín. En tanto, en un informe realizado por la prestigiosa página web brasileña, Globoesporte, los aurinegros figuran entre cuatro clubes que pueden desbancar del título del torneo en esta temporada.

Los carboneros viajaron al país colombiano en las primeras horas de este martes en un vuelo chárter.

A su vez, los dirigidos por Diego Aguirre dieron a conocer este martes la lista de 50 futbolistas que están anotados para la Copa Libertadores.

El prestigioso medio brasileño Globoesporte, publicó este martes un informe en el que explica que hay solo cuatro clubes que podrían terminar con la hegemonía de Brasil para ganar la Copa Libertadores 2026 y uno de ellos es Peñarol.

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"Brasil está viviendo un periodo de dominio sin precedentes en el fútbol sudamericano. Los clubes brasileños han ganado la Copa Libertadores en todas las ediciones desde 2019: tres veces Flamengo, dos Palmeiras, una Fluminense y una Botafogo. El último campeón de otro país fue River Plate en 2018", comienza explicando la nota.

Y agrega: "La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 comienza este martes, con dos equipos brasileños en acción: Fluminense se enfrenta a La Guaira y Cruzeiro a Barcelona de Guayaquil, ambos como visitantes. ¿Quiénes son los principales aspirantes a romper el dominio de Brasil en la competición? Globoesporte señala cuatro equipos que podrían dar la sorpresa. ¡Descúbrelo!".

El informe prosigue dando los nombres de los candidatos que son Barcelona de Ecuador, Lanús, Peñarol y Boca Juniors.

Acerca de los aurinegros, expresa: "Aunque actualmente no lidera la liga uruguaya, Peñarol es el club uruguayo a temer en esta Copa Libertadores. Esto se debe principalmente a la larga trayectoria de Diego Aguirre, quien lleva dos años y medio al frente del equipo y ha logrado grandes resultados. El máximo goleador del equipo este año es el uruguayo Matías Arezo, exdelantero de Gremio".

"El equipo depende en gran medida del mediocampista Leo Fernández, especialmente en las jugadas a balón parado, y ha recuperado al delantero centro Abel Hernández, de 35 años, para liderar el ataque. El pentacampeón de la Copa Libertadores (con títulos en 1960, 1961, 1966, 1982 y 1987) será el rival de Corinthians en el Grupo E, que también incluye a Independiente Santa Fe y Platense", culmiina.