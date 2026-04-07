Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Coquimbo Unido vs Nacional en el que debuta el tricolor en la fase de grupos

Nacional debuta este miércoles a la hora 17 ante Coquimbo Unido en lo que será una nueva temporada de la Copa Libertadores de América que lo tiene como el histórico club que más la ha disputado.

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El encuentro se disputará de visita para los tricolores, en Chile.

El rival tricolor llega octavo en su liga, y jugará su segunda Copa Libertadores, ya que solo ha disputado anteriormente la de 1992 por lo que le falta experiencia internacional.

Lo que dijo la Inteligencia Artificial de Coquimbo Unido vs Nacional por Copa Libertadores Según un estudio de Gemini, la herramienta de Inteligencia Artificial (IA) desarrollada por Google, la misma dio su veredicto.