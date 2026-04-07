La sanción por "agresión" que recibió el directivo de Nacional, Federico Britos, tras ser denunciado por Javier Burgos en el partido ante Central Español en el Gran Parque Central

El directivo de Nacional , Federico Britos, recibió una sanción de la Comisión Disciplinaria por un hecho denunciado en el Gran Parque Central en el marco del partido ante Central Español del pasado viernes por el Torneo Apertura, en el que los palermitanos ganaron por 1-0.

El dirigente tricolor fue denunciado por el juez del partido Javier Burgos y en el boletín de sanciones publicado este lunes se le tipificó que su castigo es por “situaciones especiales” y “agresión”.

Se especifican los artículos del Código Disciplinario en que se basaron para la sanción, el 9.1 y el 9.17.

“Artículo 9. Infracciones y Sanciones por comportamientos impropios de los jugadores y oficiales. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Art.8, por la comisión de las infracciones que a lo largo de este artículo se señalan podrán imponerse las sanciones disciplinarias que se describen a continuación:

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9.1 Agresión simple contra los árbitros. Quienes empujen, tomen del cuerpo, le tiren de cualquier manera la pelota, ataque los emblemas de su autoridad (uniforme, silbato, banderín, tarjetas, etc.) o sometan a los árbitros de un partido a cualquier hecho físico que por su naturaleza o circunstancia no pueda ser considerado como destinado a infligir un castigo corporal o que le haga objeto de amenazas con hechos o palabras, serán castigados con suspensión de dos (2) a cuatro (4) partidos”.

El 9.17 refiere a “situaciones especiales” y señala que en su inciso I que “cuando el responsable de una infracción prevista en los artículos 9.1, 9.2, y 9.3, sea dirigente o funcionario jerarquizado de una institución, con excepción del entrenador de fútbol, la pena resultante será de inhabilitación de sus derechos emergentes de su condición con la A.U.F. de uno (1) a tres (3) meses”.

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El punto II señala: “Los fallos de todos los tribunales de la A.U.F., así como las actuaciones de los Jueces y del Colegio de Árbitros no podrán ser discutidos por el Consejo Ejecutivo ni por la Asamblea, ni ser objeto de comentario público por parte de los clubes, dirigentes, jugadores, árbitros, líneas, etc..

La infracción a esta norma determinará la aplicación de las siguientes sanciones:

a) Cuando la infracción la cometieran los clubes por vía de sus autoridades o funcionario invocando la representación del club, sin que medie rectificación dentro de las 72 horas, una multa mínima de 15 UR y máxima de 50 UR;

b) tratándose de dirigentes de clubes a título personal, será de simple observación a un año de suspensión, a contar del fallo del Tribunal de Ética.

La suspensión implicará inhabilitación para ejercer funciones como dirigente de un club ante los órganos de A.U.F., ocupar cargos en la A.U.F., así como representarla ante cualquier organismo; hacer uso de los derechos y prerrogativas que otorgan a los dirigentes las normas de la A.U.F., debiendo depositar ante el propio Tribunal de Ética su carne AUF correspondiente, durante el período que dure la sanción.

III) Tratándose de presidentes o representantes de clubes, en el momento de cometerse la falta, generarán la responsabilidad del club, sin perjuicio de la personal ante el Tribunal de Ética”.

Sancionado por 45 días

La sanción que se le tipificó a Federico Britos fue de 45 días en los que no podrá ejercer su condición de directivo ante órganos, cargos o competencias de la AUF.

Multa de 55 UR por la hinchada

Nacional también recibió una nueva multa por responsabilidad objetiva de los clubes, por actos de su hinchada correspondientes a la presencias de banderas prohibidas y cánticos violentos.

El nuevo castigo es de 55 UR, lo que en pesos equivale a unos $ 105.134.

En total, en este 2026, los tricolores acumulan 495 UR de multas, lo que equivale a $ 946.207.

Las multas de Nacional en la temporada 2026: