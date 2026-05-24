Una policía de 54 años fue atropellada por una moto durante un control vehicular en Colonia y está internada

Una funcionaria policial terminó herida en un control vehicular tras ser atropellada por una moto en Colonia, informó Policía Caminera en un comunicado.
El hecho ocurrió sobre las 18:20 horas de este lunes en la zona de la Ruta 12, kilómetro 6, sobre la localidad de Nueva Palmira.
De acuerdo con el parte oficial, la efectiva de Policía Caminera se encontraba en la zona realizando un control vehicular cuando, al pedirle a un motociclista que se detenga, este terminó ignorando la orden y la atropelló.
Producto del choque, la mujer -de 54 años- terminó siendo trasladada a un centro médico cercano donde fue diagnosticada con una fractura en su puño derecho.
Actualmente, la oficial se encuentra internada en el Sanatorio Cams de la ciudad de Mercedes, donde será operada, según informó Caminera.
"Del vehículo protagonista del hecho, el que se da a la fuga, no se tienen datos al momento que permitan su identificación", señalaron.