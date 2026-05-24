Una policía de 54 años fue atropellada por una moto durante un control vehicular en Colonia y está internada

Una funcionaria policial terminó herida en un control vehicular tras ser atropellada por una moto en Colonia , informó Policía Caminera en un comunicado.

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El hecho ocurrió sobre las 18:20 horas de este lunes en la zona de la Ruta 12, kilómetro 6, sobre la localidad de Nueva Palmira .

De acuerdo con el parte oficial, la efectiva de Policía Caminera se encontraba en la zona realizando un control vehicular cuando, al pedirle a un motociclista que se detenga, este terminó ignorando la orden y la atropelló .

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Producto del choque, la mujer -de 54 años- terminó siendo trasladada a un centro médico cercano donde fue diagnosticada con una fractura en su puño derecho .

Actualmente, la oficial se encuentra internada en el Sanatorio Cams de la ciudad de Mercedes, donde será operada, según informó Caminera.

"Del vehículo protagonista del hecho, el que se da a la fuga, no se tienen datos al momento que permitan su identificación", señalaron.