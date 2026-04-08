Copa Sudamericana: Vasco da Gama viajó a Argentina sin su DT Renato Gaúcho, con un equipo alternativo y varios juveniles, y empató ante Barracas

Barracas Central y Vasco da Gama empataron 0-0 en el arranque de la Copa Sudamericana , en un partido para el que el equipo brasileño tomó una táctica extraña para afrontar una competencia internacional: viajó sin su DT Renato Gaúcho y con un equipo alternativo conformado por varios juveniles que no habían debutado en Primera.

La decisión fue tomada por el siempre polémico Renato, que priorizó el Brasileirao antes que la Sudamericana debido a que el conjunto brasileño viajará este fin de semana al estado de Pará , 2.000 kilómetros al norte de Río de Janeiro, para enfrentar al Remo.

"No hay manera de llevar a todos a Argentina, regresar y cruzar todo Brasil para ir a Belén (capital de Pará). Los jugadores son humanos, no están hechos de hierro" , expresó en una conferencia de prensa realizada en los días previos al partido el técnico, que remarcó que "si mantienes el mismo equipo, no podrás correr y perderás jugadores por lesiones".

"No estamos descuidando la Copa Sudamericana, todo lo contrario. La prioridad es el Brasileirao", sentenció.

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Vasco arrancó el partido en el Estadio Florencio Sola de Banfield, donde el equipo del presidente de la AFA Claudio Tapia ofició de local bajo una importante lluvia, con asistente Marcelo Sales como DT principal y el uruguayo José Luis Rodríguez como único integrante del equipo titular, debido a que está suspendido en la liga brasileña.

El resto de los jugadores, entre ellos el delantero argentino Claudio Spinelli (ex Defensor Sporting), eran parte de un plantel alternativo que armó el conjunto brasileño para este encuentro, mientras futbolistas como Alan Saldivia, Johan Rojas y David se quedaron en Río.

En el banco, en tanto, la gran mayoría de los futbolistas eran juveniles. Sales solo realizó tres cambios, dos jugadores que integran el plantel principal (Adson y Marino Hinestroza) y el joven Lukas Zuccarello, una de las mayores promesas del Vasco que ya tuvo minutos en las distintas competencias del equipo durante el año.

Aún en estas condiciones, Vasco dominó al conjunto argentino y tuvo las chances más claras para llevarse el encuentro, entre ellas un cabezazo de Spinelli atajado por Juan Espínola.

El conjunto argentino creció en el arranque del segundo tiempo, pero cuando a los 78 minutos Maximiliano Puig se fue expulsado por una dura falta contra Nuno Moreira al minuto de ingresar, se terminaron sus chances.

Adson pudo darle la victoria a Vasco minutos después y su remate se fue afuera, en la última oportunidad de romper el cero.

El equipo brasileño rescató un punto de visitante sin su DT y sus figuras, mientras que Barracas empató ante un equipo importante de Brasil en su debut por copas internacionales, pero en un contexto que le favorecía.