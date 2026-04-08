Boca Juniors venció a Universidad Católica en su debut y regreso a la Copa Libertadores: mirá los goles

Boca Juniors comenzó con el pie derecho su regreso a la Copa Libertadores , luego de vencer este martes por 2-1 a Universidad Católica de Chile , en el estadio Claro Arena de Santiago , con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro , que lo dejó como líder del Grupo D junto con Cruzeiro , tras la primera fecha.

Con goles de Leandro Paredes, en su primer partido por Copa Libertadores en su carrera , y del delantero paraguayo Adam Bareiro, el equipo argentino dirigido por Claudio Úbeda tomó ventaja en la zona con sus primeros tres puntos, al igual que el brasileño Cruzeiro que venció por 1-0 al Barcelona de Ecuador.

Antes de los 10 minutos, el partido se interrumpió con una pelea por una falta cometida por Marcelo Weigandt sobre el atacante argentino Justo Giani , que no fue sancionada, pero que generó polémica por la decisión del árbitro , y de la gresca quedaron con amarilla los capitanes Fernando Zampedri del club chileno y Leandro Paredes por Boca.

El gol del xeneize para abrir el marcador llegó en un error del fondo del cuadro chileno, que despejando el área entregaron la pelota a Paredes , quien sacó un gran remate desde media distancia esquinado al palo derecho del meta Vicente Bernedo.

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Boca Juniors fue superior y lo reflejó en el segundo tiempo

El equipo dirigido por Claudio Úbeda entró en el segundo tiempo con facilidad para aumentar su ventaja, pero una salvada de Branco Ampuero en la boca del arco lo impidió.

La U no desistía y sobre el minuto 55 tuvo su mejor ocasión con un cabezazo de Zampedri picado, que el golero Leandro Brey despejó con una mano.

Boca fue superior en el juego y en el toque de pelota, y consiguió su segundo tanto con un centro de Lautaro Blanco que cruzó toda el área de la Católica y encontró solo en el segundo palo al paraguayo Bareiro, quien solo tuvo que empujarla.

Leandro Paredes Leandro Paredes celebrando su gol con Boca Juniors ante U Católica

No obstante, sobre el final del encuentro llegaría el descuento de la Universidad Católica con un tiro de esquina, en una pelota que quedó suelta en el área y que el defensor Díaz, remató para batir a Brey y establecer el 2-1 definitivo para Boca.

Un triunfo en el que la institución xeneize fue superior a su rival en el juego, que supo sufrir en los instantes finales y que le da confianza en un momento del semestre en el que el próximo fin de semana enfrentará a Independiente de Avellaneda, posteriormente a Barcelona de Ecuador y luego a River Plate de visitante.

FUENTE: EFE