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El impresionante efecto del viento en el Estadio Centenario, en Boston River vs Sao Paulo, que causó caídas de muros, voladuras y memes de los brasileños; mirá el video

El partido se jugó en un Estadio Centenario bajo un clima inhóspito de lluvia y mucho viento, en medio de una advertencia meteorológica naranja

8 de abril de 2026 8:43 hs

El viento en el Estadio Centenario en Boston River vs Sao Paulo

El encuentro, que tuvo victoria visitantes 1-0, comenzó a las 21:30, y se jugó con un viento que fue protagonista.

El viento en Boston River vs Sao Paulo en el Estadio Centenario

El viento en Boston River vs Sao Paulo en el Estadio Centenario

Así se pudo ver en el campo de juego, donde se observó cómo en un saque desde el arco la pelota se elevaba, como remontando por el viento, y caía hacia un costado, en una acción solo posible por fuertes ráfagas.

En otros videos se vio cómo se volaron objetos en el campo de juego, como las protecciones de la cámara de TV, así como la estructura que protege a los bancos de suplente.

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El viento en el Estadio Centenario en Boston River vs Sao Paulo

El viento en el Estadio Centenario en Boston River vs Sao Paulo

Los vientos también generaron la caída de muros en la zona de los taludes.

Tras el partido, desde Sao Paulo celebraron la victoria con un meme en referencia al viento que padecieron en Montevideo.

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Triunfo de Sao Paulo en la tormenta

Bajo la intensa lluvia que cayó en una ciudad que a la hora del partido estaba bajo alerta naranja por vientos muy fuertes y persistentes, el paraguayo Damián Bobadilla fue el encargado de darle el triunfo al once dirigido por Roger Machado.

Un potente disparo desde el sector izquierdo quebró a los 61 minutos la resistencia del portero Bruno Antúnez, quien se convirtió en gran figura de su equipo luchando contra sus rivales y también contra las condiciones meteorológicas que marcaron el partido.

La tormenta en Boston River vs Sao Paulo en el Estadio Centenario
La tormenta en Boston River vs Sao Paulo en el Estadio Centenario

La tormenta en Boston River vs Sao Paulo en el Estadio Centenario

En la primera parte, un saque de portería del número 1 en el que el balón fue hacia adelante y regresó de inmediato hacia atrás fue una muestra de las complicaciones que hubo a la hora de jugar.

Un disparo de Cauly que se fue por poco y uno de Aldemir Ferreira que Antúnez despejó de gran manera luego de que la pelota se cambiara su rumbo en el aire acercaron a São Paulo.

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Boston River tuvo dificultades para generar peligro, aunque igualmente pudo pisar en alguna oportunidad el área defendida por Rafael.

En la segunda parte, Cauly tuvo su revancha y a los 52 minutos marcó. Sin embargo, el árbitro anuló el tanto a instancias del VAR por posición adelantada.

La tormenta en Boston River vs Sao Paulo en el Estadio Centenario
La tormenta en Boston River vs Sao Paulo en el Estadio Centenario

La tormenta en Boston River vs Sao Paulo en el Estadio Centenario

Los brasileños insistieron y a los 61 minutos consiguieron el premio mayor, cuando Bobadilla puso el único tanto de la lluviosa y fría noche montevideana.

Ignacio Ithurralde movió de inmediato el banco y minutos después lo hizo nuevamente buscando la reacción de su equipo. Pese a esto, Boston River no pudo complicar a la retaguardia rival y de esa forma se fue con una derrota.

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São Paulo se impuso por 0-1 y lidera el Grupo C junto al chileno O'Higgins, que más temprano venció por 2-0 al colombiano Millonarios con anotaciones de Arnaldo Castillo y Francisco González.

El próximo 14 de abril, brasileños y chilenos se pondrán cara a cara en la casa del tricampeón de Libertadores, mientras que Boston River viajará a Colombia para visitar a Millonarios un día después.

Con base en EFE

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