El impresionante efecto del viento en el Estadio Centenario, en Boston River vs Sao Paulo, que causó caídas de muros, voladuras y memes de los brasileños; mirá el video

El encuentro, que tuvo victoria visitantes 1-0, comenzó a las 21:30, y se jugó con un viento que fue protagonista.
El viento en Boston River vs Sao Paulo en el Estadio Centenario
El viento en Boston River vs Sao Paulo en el Estadio Centenario
Así se pudo ver en el campo de juego, donde se observó cómo en un saque desde el arco la pelota se elevaba, como remontando por el viento, y caía hacia un costado, en una acción solo posible por fuertes ráfagas.
En otros videos se vio cómo se volaron objetos en el campo de juego, como las protecciones de la cámara de TV, así como la estructura que protege a los bancos de suplente.
Bajo la intensa lluvia que cayó en una ciudad que a la hora del partido estaba bajo alerta naranja por vientos muy fuertes y persistentes, el paraguayo Damián Bobadilla fue el encargado de darle el triunfo al once dirigido por Roger Machado.
Un potente disparo desde el sector izquierdo quebró a los 61 minutos la resistencia del portero Bruno Antúnez, quien se convirtió en gran figura de su equipo luchando contra sus rivales y también contra las condiciones meteorológicas que marcaron el partido.
En la primera parte, un saque de portería del número 1 en el que el balón fue hacia adelante y regresó de inmediato hacia atrás fue una muestra de las complicaciones que hubo a la hora de jugar.
Un disparo de Cauly que se fue por poco y uno de Aldemir Ferreira que Antúnez despejó de gran manera luego de que la pelota se cambiara su rumbo en el aire acercaron a São Paulo.
Boston River tuvo dificultades para generar peligro, aunque igualmente pudo pisar en alguna oportunidad el área defendida por Rafael.
En la segunda parte, Cauly tuvo su revancha y a los 52 minutos marcó. Sin embargo, el árbitro anuló el tanto a instancias del VAR por posición adelantada.
Los brasileños insistieron y a los 61 minutos consiguieron el premio mayor, cuando Bobadilla puso el único tanto de la lluviosa y fría noche montevideana.
Ignacio Ithurralde movió de inmediato el banco y minutos después lo hizo nuevamente buscando la reacción de su equipo. Pese a esto, Boston River no pudo complicar a la retaguardia rival y de esa forma se fue con una derrota.