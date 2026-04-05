Justicia condenó al hombre que robó el ómnibus de Lucas Sugo: cumplirá una pena de 8 meses de libertad a prueba

La Justicia condenó al hombre de 45 años que robó varios artículos del cantante Lucas Sugo durante la madrugada del viernes, informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado este domingo.

El incidente ocurrió en el interior de un ómnibus utilizado por el músico para realizar las giras con la banda .

El delincuente entró al vehículo estacionado en Aquiles Lanza y San José y se llevó dos computadoras, un bajo y otros artículos.

Robo de los equipos de Lucas Sugo: qué se sabe del único detenido

Robaron el ómnibus de gira de Lucas Sugo y se llevaron instrumentos y equipamiento: el mensaje del cantante

Luego, el cantante realizó un descargo en su cuenta de Instagram y allí contó que el hecho ocurrió mientras él y su equipo estaban descansando en un hotel .

Por este caso, la Policía dio inicio a una investigación que, gracias a las cámaras de videovigilancia de la zona, permitió identificar a un auto utilizado para realizar el robo.

Con dicha información, la Policía logró posteriormente ubicar el vehículo en las calles Cerro Largo y Germán Barbato y allí detener a un hombre de 45 años sin antecedentes penales.

Además, incautaron en la escena objetos vinculados al hecho, municiones, sustancia amarillenta y el vehículo utilizado para el robo.

Finalizada la audiencia correspondiente, el criminal fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de receptación en reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones a una pena de 8 meses de prisión que se sustituye en su totalidad por un régimen de libertad a prueba.