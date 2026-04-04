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Robo de los equipos de Lucas Sugo: qué se sabe del único detenido

Durante el operativo, los efectivos incautaron dos computadoras, un bajo y una interfaz de audio. También retuvieron un auto. Los elementos recuperados forman parte de las herramientas de trabajo del músico.

4 de abril de 2026 14:32 hs
Lucas Sugo

Lucas Sugo

La Policía de Montevideo recuperó parte de los equipos que habían sido robados al cantante Lucas Sugo en el centro de la ciudad. El procedimiento se realizó en las últimas horas y terminó con la detención de un hombre de 45 años.

Durante el operativo, los efectivos incautaron dos computadoras, un bajo y una interfaz de audio. También retuvieron un auto. Los elementos recuperados forman parte de las herramientas de trabajo del músico.

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El hecho ocurrió en la madrugada del viernes. Los objetos estaban dentro de un ómnibus estacionado en la zona de Aquiles Lanza y San José. Allí forzaron la puerta del chofer y se llevaron varios instrumentos musicales, así como equipos de sonido, cámaras fotográficas, drones y diversa tecnología que la producción del artista utiliza para generar contenidos para redes sociales.

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Captura Lucas Sugo - Instagram

Captura Lucas Sugo - Instagram

"En la madrugada, cuando estábamos descansando en el hotel, entraron al ómnibus y nos robaron. Se llevaron varias herramientas de trabajo: el bajo, una cámara fotográfica con lente, dos laptops y un dron. La policía está trabajando para encontrar a los responsables. Si alguien sabe algo, que entre en contacto, por favor", escribió Sugo en Instagram.

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La investigación avanzó con el análisis de cámaras de seguridad. A partir de esas imágenes, personal policial identificó a un posible involucrado y concretó la detención.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia de 6º turno. La investigación continúa para determinar responsabilidades y ubicar el resto de los objetos.

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