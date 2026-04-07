Nuevas referencias de valores de productos lácteos en el mercado internacional

La habitual aparición de nuevas referencias de valores de lácteos en el mercado internacional no trasladó una señal positiva esta vez: el precio promedio del conjunto de los productos tuvo este martes 7 de abril una baja y lo mismo sucedió con la leche en polvo entera , indicador en el que se pone mucho la mirada.

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Eso fue lo ocurrido en una nueva instancia de la plataforma de comercialización Global Dairy Trade (Comercio Global de Lácteos), según actualizó el Instituto Nacional de la Leche (Inale ).

Considerando todos los productos, la referencia del valor medio se ajustó 3,4% y bajó a US$ 4.228 por tonelada.

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Se trata de la primera baja luego de seis instancias consecutivas con mejoras desde la primera que hubo el 6 de enero en este 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INALE_UY/status/2041588501704032430&partner=&hide_thread=false Global Dairy Trade: la primera licitación de abril 2026 situó la LPE en US$ 3.687.

Accedé al informe completo: https://t.co/sOlbaU7FWi pic.twitter.com/pVVyWxL79I — INALE (@INALE_UY) April 7, 2026

Leche en polvo entera

En el caso de la leche en polvo entera (WMP), el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas de Uruguay, el precio promedio tuvo este martes 7 una baja de 0,7% quedando así el valor en US$ 3.687 por tonelada.

El antecedente

El precio actual para el conjunto de los lácteos es levemente menor al valor del inicio de abril de 2025 cuando fue US$ 4.250 y en el caso de la leche en polvo entera el actual es bastante menor dado que entonces alcanzó los US$ 4.062 por tonelada.

Otros lácteos muy exportados desde Uruguay con nuevas referencias de precio son leche en polvo descremada (bajó 1,6% a US$ 3.381) y manteca (cayó 8,1% a US$ 6.181).

Últimos 10 valores de referencia en lácteos

- 3,4% el 7 de abril / US$ 4.228 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.687).

+ 0,1% el 17 de marzo / US$ 4.330 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.409).

+ 5,7% el 3 de marzo / US$ 4.301 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.863).

+ 3,6% el 17 de febrero / US$ 4.028 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.706)

+ 6,7% el 3 de febrero / US$ 3.830 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.614)

+ 1,5% el 20 de enero / US$ 3.615 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.449)

+ 6,3% el 6 de enero / US$ 3.533 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.407)

- 4,4% el 16 de diciembre / US$ 3.341 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.161)

- 4,3% el 2 de diciembre / US$ 3.507 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.364)

- 3% el 18 de noviembre / US$ 3.678 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.452)

Alzas y ajustes en la mencionada plataforma comercial son de mucha trascendencia para un mercado como el uruguayo, donde entorno al 80% de la leche que se produce tras ser industrializada tiene como destino diversos mercados externos.

Considerando rubro a rubro, el único incremento en la referencia de precio fue en manteca en polvo (+0,7% y US$ 3.182) y la baja más notoria fue en manteca (-8,1% y US$ 6.181).

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En esta subasta participaron 160 postores que adquirieron 16.497 miles de toneladas, un 15,4% menos en el volumen respecto a la anterior instancia.

La próxima licitación, el evento N° 402, será la segunda del mes abril, el martes 21.

¿Qué son las subastas GDT y cómo funcionan?

En los Eventos de las subastas GDT confluyen compradores y vendedores de ingredientes lácteos de 70 países, que comercializan entre 2.000 millones y 3.000 millones de dólares anuales.

Los precios de referencia que resultan de las subastas en el mercado de GDT son creíbles y desempeñan un papel importante para permitir que los compradores y vendedores operen con confianza en los mercados lácteos mundiales y regionales.