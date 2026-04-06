Guerra en Medio Oriente: FAO detectó aumento en el precio de los alimentos por segundo mes consecutivo

Los precios de los alimentos aumentaron en marzo por segundo mes consecutivo , en parte por el encarecimiento de la energía a causa de la guerra en Medio Oriente , indicó el viernes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) .

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El índice de precios internacionales de los alimentos de la FAO, que sigue la evolución de una cesta de productos, subió 2,4% en un mes y 1% en comparación con marzo de 2025.

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El conflicto en Oriente Medio encareció los fertilizantes, de los cuales 30% transitaba por el estrecho de Ormuz y cuyo precio también se ve influido por el costo del gas necesario para su producción.

En detalle, el índice de precios de los cereales de la FAO aumentó 1,5% en marzo respecto al mes anterior.

Trigo, maíz y arroz

El aumento es notorio en el trigo (+4,3%), debido a la posibilidad de que las cosechas estadounidenses se vean afectadas por la sequía y de que las siembras australianas se reduzcan por el encarecimiento de los fertilizantes.

El maíz subió ligeramente por la preocupación por los fertilizantes y decisiones nacionales de apoyo a los biocombustibles, pero una oferta mundial abundante de este cereal ha amortiguado la subida.

El índice del arroz, en cambio, cayó 3%, debido a una menor demanda.

Aceites, azúcar y carne

El índice de los aceites vegetales aumentó 5,1%, ya que el alza del petróleo sugiere una mayor demanda de biocombustibles.

El azúcar siguió la misma tendencia, con un aumento del 7,2% porque los mercados prevén que Brasil, principal exportador, aumente su producción de etanol. Sin embargo la oferta mundial sigue siendo abundante, con buenas cosechas en curso en India y Tailandia.

El índice de la carne aumentó 1%: la de cerdo por la demanda en la Unión Europea y la de res por una menor oferta, especialmente en Brasil.

Fuente: AFP