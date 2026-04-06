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Guerra en Medio Oriente: FAO detectó aumento en el precio de los alimentos por segundo mes consecutivo

Los precios de los alimentos aumentaron en marzo, en parte por el encarecimiento de la energía a causa de la guerra en Oriente Medio, indicó la FAO

6 de abril de 2026 15:00 hs
Guerra en Medio Oriente: suben los costos productivos y así los precios de los alimentos.

Guerra en Medio Oriente: suben los costos productivos y así los precios de los alimentos.

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Los precios de los alimentos aumentaron en marzo por segundo mes consecutivo, en parte por el encarecimiento de la energía a causa de la guerra en Medio Oriente, indicó el viernes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Suba de precios internacionales de los alimentos

El índice de precios internacionales de los alimentos de la FAO, que sigue la evolución de una cesta de productos, subió 2,4% en un mes y 1% en comparación con marzo de 2025.

  • "Los aumentos de precios desde el inicio del conflicto fueron moderados, impulsados principalmente por el encarecimiento del petróleo, pero amortiguados por una abundante oferta mundial de cereales", resumió el economista jefe de la FAO, Máximo Torero, citado en un comunicado.
  • "Pero si el conflicto se prolonga más allá de 40 días, con altos costos de insumos y los actuales márgenes reducidos de los agricultores, estos deberán elegir entre cultivar lo mismo con menos insumos, sembrar menos o pasar a cultivos que requieran menos fertilizantes", advirtió.

Estas decisiones afectarán al rendimiento y determinarán la oferta alimentaria y los precios de las materias agrícolas durante el resto de este año y todo el siguiente Estas decisiones afectarán al rendimiento y determinarán la oferta alimentaria y los precios de las materias agrícolas durante el resto de este año y todo el siguiente

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El conflicto en Oriente Medio encareció los fertilizantes, de los cuales 30% transitaba por el estrecho de Ormuz y cuyo precio también se ve influido por el costo del gas necesario para su producción.

En detalle, el índice de precios de los cereales de la FAO aumentó 1,5% en marzo respecto al mes anterior.

Trigo, maíz y arroz

El aumento es notorio en el trigo (+4,3%), debido a la posibilidad de que las cosechas estadounidenses se vean afectadas por la sequía y de que las siembras australianas se reduzcan por el encarecimiento de los fertilizantes.

El maíz subió ligeramente por la preocupación por los fertilizantes y decisiones nacionales de apoyo a los biocombustibles, pero una oferta mundial abundante de este cereal ha amortiguado la subida.

El índice del arroz, en cambio, cayó 3%, debido a una menor demanda.

Aceites, azúcar y carne

El índice de los aceites vegetales aumentó 5,1%, ya que el alza del petróleo sugiere una mayor demanda de biocombustibles.

El azúcar siguió la misma tendencia, con un aumento del 7,2% porque los mercados prevén que Brasil, principal exportador, aumente su producción de etanol. Sin embargo la oferta mundial sigue siendo abundante, con buenas cosechas en curso en India y Tailandia.

El índice de la carne aumentó 1%: la de cerdo por la demanda en la Unión Europea y la de res por una menor oferta, especialmente en Brasil.

Fuente: AFP

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