Salto de 58% en la exportación de lana y nuevo récord de precio para los corderos

En una semana de mínima faena ovina los corderos se acercan a los US$ 6 por kilo en un contexto de oferta reducida , que también se refleja en el mercado de lana , en ese caso con los precios e ingresos más altos desde 2019.

La facturación por exportación de lanas y subproductos creció 58% en el primer trimestre hasta US$ 63,2 millones de acuerdo a las solicitudes aduaneras, con incrementos significativos tanto en lana sucia (+60%) como en lana lavada (+73%) y tops (+39%).

El mercado espera un rebote en el precio del ganado gordo con valores récord en la exportación de carnes

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El monto en dólares es el más alto desde 2019 para el periodo enero-marzo y se explica por el incremento de los precios y cambios en la composición de los embarques hacia lanas de mayor valor.

Aumentó 5% el volumen embarcado respecto al primer trimestre de 2025, hasta 11,5 millones de kilos, con una mayor participación de tops y lana lavada respecto a 2025 y 12% menos volumen de lana sucia de menor valor.

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Indicador de Mercados del Este: esperan referencias

En la última semana el mercado australiano no operó por el receso de Pascua y la próxima semana volverá a la actividad con un incremento en la oferta que será superior a los 40 mil fardos y expectativas de firmeza en los valores.

La última referencia de US$ 12,34 por kilo base limpia está 57% por encima del valor de 12 meses atrás.

La pausa se reflejó en el mercado local en la concreción de pocos negocios nuevos y una oferta limitada especialmente en lanas de mayor finura, con distancia entre las aspiraciones de los productores y las propuestas de precios de la industria y la exportación.

Como referencias más recientes, el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) informó la venta de un lote de 7 mil kilos de lana Merino de 20,6 micras acondicionado y con grifa verde a US$ 7 por kilo vellón.

Por un lote de lana Merino de 3 mil kilos y 23 micras sin acondicionar se obtuvieron US$ 4 por kilo, al tiempo que un lote de lana cruza de 5 mil kilos y 25,3 micras fue colocado en US$ 2,80 el kilo base sucia.

El kilo de cordero cerca del techo

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Con buena demanda ante una reducida oferta los valores mantienen la firmeza, indicó la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) en la última semana, con promedios de precios que mantienen el ritmo de suba y agregaron uno o dos centavos en todas las categorías para anotar nuevos récords:

US$ 5,87 por kilo los corderos

US$ 4,90 por kilo las ovejas

US$ 4,98 por kilo los capones

En carne ovina, la habilitación de la exportación con hueso a Israel en 2025 ha permitido estabilizar en los últimos meses un récord de precio con promedios que superan los US$ 7.000 por tonelada.

El promedio de marzo se mantuvo frente al mes anterior en un histórico valor de US$ 7.045 por tonelada.

La cifra se ubica 45% arriba de los US$ 4.843 de marzo del año pasado. Un fuerte salto en valor, pero una caída pronunciada en volumen (-35%), que pasó de 960 toneladas en marzo de 2025 a 621 el mes pasado.

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Los coletazos de la guerra en Medio Oriente se observan en una reconfiguración de los destinos. Brasil se despegó como el principal mercado en marzo con una participación de 41% sobre el total exportado.

No hubo envíos ni a Emiratos Árabes, ni Arabia Saudita, Jordania, Kuwait, Libia, Omán o Líbano, destinos que en conjunto habían sido clientes destacados en febrero. Los envíos a China retrocedieron 55% frente a un año atrás.

En lo que va de 2026 los embarques suman 2.832 toneladas, una retracción en volumen de 30% frente a un año atrás de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC) de la última semana.

Medidas en dólares, en el primer trimestre las solicitudes de exportación de carne ovina se sitúan en US$ 26,8 millones, 20% más que un año atrás según los datos de Aduanas.

Faena de ovinos en el piso

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En la semana de Pascua, desde el 29 de marzo al 4 de abril fueron faenados 1.374 lanares, el menor número desde el inicio de la pandemia de Covid 19 –en marzo y abril de 2020- cuando la movilidad restringida redujo la actividad a menos de mil cabezas en algunas semanas.

Solo el frigorífico Oferan (95% del total) y dos plantas menores operaron en la última semana, faenando entre todos 607 corderos (44%), 446 borregos (32%), 276 ovejas (20%), 36 carneros y 9 capones.

La faena mensual de marzo con 35.248 cabezas fue la tercera seguida con descenso y la más baja en 11 meses, desde abril de 2025, así como 26% inferior a la del mismo mes del año pasado.

¿Más ovinos en Uruguay?

La faena de ovejas cayó 40% interanual en marzo al tiempo que el ingreso a planta de corderos y borregos bajó 10% frente al mismo mes del año pasado, podría ser un indicador de que los productores reservan vientres para encarnerar, en un panorama de precios positivos para la hacienda ovina y la lana que estimulan el incremento de una majada que se encuentra en un piso histórico con menos de 5 millones de cabezas por primera vez.