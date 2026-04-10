Por "intermitencias" en el Whatsapp, Mides no estaba recibiendo reportes de personas en situación de calle por esa vía, pero no lo comunicó

La captación de más personas que están en situación de calle y que hoy no acceden a los programas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), ya sea por voluntad o porque no llegan a ser contactados, es una de las prioridades de la estrategia que presentó el gobierno la semana pasada .

Sin embargo, una de las vías de contacto que publicita el ministerio y que se lanzó años atrás, no está funcionando correctamente . Esto, sin embargo, no fue comunicado a la población .

Se trata del Whatsapp 092 910 000 , que se presentó tiempo atrás como un canal más para que la ciudadanía reporte situaciones vinculadas a las personas en situación de calle en Montevideo .

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Vecinos de la Aguada aseguran que intentaron alertar al Mides desde el sábado por persona que estaba en situación de calle y que murió

Al menos desde la pandemia (precisamente agosto de 2021) este Whatsapp figura en diversos comunicados institucionales y afiches del Estado como una forma de contacto.

De hecho, todavía aparece en la página web del ministerio, junto al 0800 8798 (un teléfono gratuito de contacto), el 911, el 105 de SAME o el 0800 50 50 de la Línea Azul de INAU.

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Según pudo constatar El Observador, desde hace días los mensajes que se envían al Whatsapp del Mides aparecen con un solo tic y no tienen respuesta.

Desde el ministerio señalaron a El Observador que esto se debe a “intermitencias” en el sistema, que responden a una próxima migración para incorporar nuevos teléfonos de contacto.

Sin embargo, las “intermitencias” en el servicio no fueron comunicadas a la población ni se tiene certeza de cuándo empezaron.

Tras la consulta de El Observador, el ministerio publicó en la noche del viernes las nuevas vías de contacto.

En un comunicado, además, el ministerio sostuvo que la "atención en situación de calle", empieza un "nuevo proceso" con el "lanzamiento de las vías de contacto 0800 365 0 por llamada y 091 365 000 en Whatsapp".

"En un proceso de mejoras llevado a cabo por el ministerio, las vías de contacto se unificaron bajo el número 365 para asegurar la efectividad del contacto de quienes quieran pedir la atención por personas a la intemperie en Montevideo", señala el escrito al que accedió El Observador.

Y aseguraron que la decisión se tomó luego de un "procedimiento de evaluación de las vías de contacto utilizadas". "Se tomó la resolución de unificar los números para optimizar la llegada de información por parte de la población e incrementar la recordación por parte del público".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/midesuy/status/2042740595836297726&partner=&hide_thread=false Renovamos nuestras vías de contacto para recibir alertas sobre personas en situación de calle.



Hacemos red los 365 días del año, porque la calle no es lugar para vivir. Las vías de comunicación son ahora más sencillas y recordables



El 0800 8798 (nro. anterior) seguirá activo pic.twitter.com/z8HrywCQBm — Ministerio de Desarrollo Social (@midesuy) April 10, 2026

El caso de La Aguada

La situación respecto al Whatsapp del Mides también fue notada por vecinos de La Aguada, quienes quisieron advertir por esa vía que había una persona en situación de calle en la esquina de Cuareim y Lima que necesitaba asistencia.

La persona murió el martes mientras era atendida en una ambulancia, pero los vecinos habían enviado mensajes al Whatsapp al menos desde el sábado.

Sí recibieron respuesta del Mides al contactar al 0800 87 98, tal como informó El Observador en esta nota. Y tras una comunicación a ese 0800, un equipo de la cartera llegó a la esquina de Caureim y Lima para prestar asistencia al hombre que estaba en situación de calle.

Su estado, sin embargo, llevó a que el equipo pidiera ayuda a ASSE, que intentó por más de una hora reanimar al hombre, que murió de un infarto en la ambulancia.

En el comunicado del ministerio se asegura que la vía de contacto utilizada "en el 70%" de los contactos es el 0800. Este número seguirá activo, pero redireccionará al nuevo canal.

El documento de 25 páginas que contiene las 42 medidas de la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle, presentado días atrás, tiene un apartado referido a la “diversificación de estrategias de primera atención”.

Y entre las acciones a llevar adelante establece: "En Montevideo, una de las estrategias de vinculación del Ministerio de Desarrollo Social se centra en recibir avisos de la ciudadanía y asistir en camioneta al punto de la ciudad en que fue reportada una persona en la intemperie. Este dispositivo funciona durante el Plan Invierno durante todo el día, y luego suspende el turno de la madrugada. Una de las acciones enmarcadas en esta estrategia es que este dispositivo funcione las 24 horas durante todo el año. Esta es una acción que ya se encuentra en ejecución".