Llamado laboral del Mides con sueldo de más de $114 mil por 30 horas semanales: requisitos y cómo postularse

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) abrió un llamado laboral para contratar un analista de negocios informático que se desempeñará en el área de Tecnología y Gobierno Electrónico de la Secretaría Nacional de Cuidados.
Según las bases publicadas en el portal de la secretaría de Estado, el cargo ofrece una remuneración de $ 114.307 nominales más IVA por una carga de 30 horas semanales.
La persona seleccionada tendrá como cometido realizar relevamientos funcionales, analizar requerimientos y desarrollar soluciones informáticas para el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, en coordinación con las distintas áreas de la secretaría y los equipos de desarrollo.
Entre las principales tareas previstas se encuentran el análisis de necesidades funcionales, la participación en el diseño de sistemas, la coordinación técnica de proyectos y la elaboración de documentación técnica y funcional.
Requisitos para postularse
El llamado establece como requisitos excluyentes:
Formación
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Título o condición de estudiante avanzado (con segundo año aprobado o créditos equivalentes) en carreras vinculadas a la informática o las ingenierías.
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La formación debe haber sido expedida por la Universidad de la República (Udelar) o por instituciones universitarias reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
Experiencia
Qué se valorará
Además de los requisitos obligatorios, el Mides valorará especialmente:
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Estudios avanzados o título en carreras como Ingeniería en Computación, Ingeniería en Informática, Ingeniería de Sistemas, Licenciatura en Computación, Licenciatura en Informática o similares.
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Certificaciones en PMP y Scrum.
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Cursos vinculados a gestión de proyectos.
También se considerará positivamente la experiencia en liderazgo de equipos, implantación de sistemas informáticos, gestión de productos de software desarrollados por terceros y trabajo con metodologías ágiles.
En particular, se valorará contar con al menos un año de experiencia comprobada en proyectos desarrollados bajo el marco Scrum y en la gestión de productos o soluciones tecnológicas tercerizadas.
Cómo postularse
Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción disponible en el portal oficial.
El período de postulaciones ya está abierto y se extenderá hasta el próximo 1° de junio. Las bases completas del llamado, junto con los requisitos y la documentación exigida, pueden consultarse a través del sitio web del Ministerio.