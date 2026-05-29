Llamado laboral del Mides con sueldo de más de $114 mil por 30 horas semanales: requisitos y cómo postularse

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) abrió un llamado laboral para contratar un analista de negocios informático que se desempeñará en el área de Tecnología y Gobierno Electrónico de la Secretaría Nacional de Cuidados .

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Según las bases publicadas en el portal de la secretaría de Estado, el cargo ofrece una remuneración de $ 114.307 nominales más IVA por una carga de 30 horas semanales .

La persona seleccionada tendrá como cometido realizar relevamientos funcionales, analizar requerimientos y desarrollar soluciones informáticas para el Sistema Nacional Integrado de Cuidados , en coordinación con las distintas áreas de la secretaría y los equipos de desarrollo.

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Entre las principales tareas previstas se encuentran el análisis de necesidades funcionales, la participación en el diseño de sistemas, la coordinación técnica de proyectos y la elaboración de documentación técnica y funcional.

Requisitos para postularse

El llamado establece como requisitos excluyentes:

Formación

Título o condición de estudiante avanzado (con segundo año aprobado o créditos equivalentes) en carreras vinculadas a la informática o las ingenierías .

La formación debe haber sido expedida por la Universidad de la República (Udelar) o por instituciones universitarias reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Experiencia

Al menos dos años de experiencia comprobable en relevamientos funcionales, análisis de requerimientos y diseño de sistemas de información de mediana complejidad.

Qué se valorará

Además de los requisitos obligatorios, el Mides valorará especialmente:

Estudios avanzados o título en carreras como Ingeniería en Computación , Ingeniería en Informática , Ingeniería de Sistemas , Licenciatura en Computación , Licenciatura en Informática o similares.

Certificaciones en PMP y Scrum .

Cursos vinculados a gestión de proyectos.

También se considerará positivamente la experiencia en liderazgo de equipos, implantación de sistemas informáticos, gestión de productos de software desarrollados por terceros y trabajo con metodologías ágiles.

En particular, se valorará contar con al menos un año de experiencia comprobada en proyectos desarrollados bajo el marco Scrum y en la gestión de productos o soluciones tecnológicas tercerizadas.

Cómo postularse

Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción disponible en el portal oficial.

El período de postulaciones ya está abierto y se extenderá hasta el próximo 1° de junio. Las bases completas del llamado, junto con los requisitos y la documentación exigida, pueden consultarse a través del sitio web del Ministerio.