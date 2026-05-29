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Llamado laboral del Mides con sueldo de más de $114 mil por 30 horas semanales: requisitos y cómo postularse

La convocatoria para este llamado laboral estará abierta hasta el lunes 1° de junio

29 de mayo de 2026 11:08 hs
Llamado laboral del Mides

Llamado laboral del Mides

Pexels (archivo)

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) abrió un llamado laboral para contratar un analista de negocios informático que se desempeñará en el área de Tecnología y Gobierno Electrónico de la Secretaría Nacional de Cuidados.

Según las bases publicadas en el portal de la secretaría de Estado, el cargo ofrece una remuneración de $ 114.307 nominales más IVA por una carga de 30 horas semanales.

La persona seleccionada tendrá como cometido realizar relevamientos funcionales, analizar requerimientos y desarrollar soluciones informáticas para el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, en coordinación con las distintas áreas de la secretaría y los equipos de desarrollo.

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Entre las principales tareas previstas se encuentran el análisis de necesidades funcionales, la participación en el diseño de sistemas, la coordinación técnica de proyectos y la elaboración de documentación técnica y funcional.

Requisitos para postularse

El llamado establece como requisitos excluyentes:

Formación

  • Título o condición de estudiante avanzado (con segundo año aprobado o créditos equivalentes) en carreras vinculadas a la informática o las ingenierías.

  • La formación debe haber sido expedida por la Universidad de la República (Udelar) o por instituciones universitarias reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Experiencia

  • Al menos dos años de experiencia comprobable en relevamientos funcionales, análisis de requerimientos y diseño de sistemas de información de mediana complejidad.

Qué se valorará

Además de los requisitos obligatorios, el Mides valorará especialmente:

  • Estudios avanzados o título en carreras como Ingeniería en Computación, Ingeniería en Informática, Ingeniería de Sistemas, Licenciatura en Computación, Licenciatura en Informática o similares.

  • Certificaciones en PMP y Scrum.

  • Cursos vinculados a gestión de proyectos.

También se considerará positivamente la experiencia en liderazgo de equipos, implantación de sistemas informáticos, gestión de productos de software desarrollados por terceros y trabajo con metodologías ágiles.

En particular, se valorará contar con al menos un año de experiencia comprobada en proyectos desarrollados bajo el marco Scrum y en la gestión de productos o soluciones tecnológicas tercerizadas.

Cómo postularse

Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción disponible en el portal oficial.

El período de postulaciones ya está abierto y se extenderá hasta el próximo 1° de junio. Las bases completas del llamado, junto con los requisitos y la documentación exigida, pueden consultarse a través del sitio web del Ministerio.

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