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MGAP abrió llamado laboral con sueldo de $ 56.460 más IVA por 20 horas semanales: requisitos y cómo anotarse

Las postulaciones para este llamado laboral estarán abiertas hasta el martes 8 de julio

5 de julio de 2026 21:59 hs
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El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) abrió un llamado laboral para contratar a un consultor individual que trabajará en la articulación entre el Programa en Alimentos y Salud Humana (PAyS) y el sector productivo nacional.

El cargo ofrece honorarios mensuales de $ 56.460 más IVA, bajo la modalidad de arrendamiento de servicios, con una carga de 20 horas semanales. Las postulaciones estarán abiertas hasta el martes 8 de julio.

La contratación se realizará en el marco del Programa de Apoyo a la Investigación e Innovación en Alimentos y Salud, financiado mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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Cuáles serán las tareas

La persona seleccionada tendrá como principal cometido fortalecer la vinculación entre el Programa en Alimentos y Salud Humana y el sector productivo, con el objetivo de impulsar proyectos conjuntos de investigación, facilitar la transferencia de conocimiento y promover la innovación en alimentos y salud humana.

Entre sus responsabilidades también estarán:

  • identificar oportunidades de colaboración con empresas e instituciones;

  • coordinar proyectos de investigación e innovación;

  • participar en actividades de transferencia tecnológica;

  • promover alianzas con distintos actores del sector productivo;

  • elaborar informes periódicos de gestión.

El trabajo se desarrollará en las oficinas del programa, aunque la modalidad específica será acordada entre el consultor y el PAyS.

Qué requisitos exige el llamado

Podrán postularse profesionales egresados de carreras como:

  • Ciencia y Tecnología de Alimentos;

  • Medicina;

  • Ingeniería en Alimentos;

  • Bioquímica;

  • Biotecnología;

  • Nutrición;

  • u otras disciplinas afines.

Además, deberán acreditar formación complementaria en gestión de la innovación, transferencia tecnológica o desarrollo de negocios.

Entre los requisitos también se incluyen:

  • al menos dos años de experiencia en transferencia de conocimiento, desarrollo de negocios tecnológicos o funciones similares;

  • participación en dos o más proyectos vinculados a alimentos, salud o biotecnología;

  • conocimientos en propiedad intelectual y transferencia tecnológica;

  • nivel intermedio o avanzado de inglés.

El MGAP también exige que los postulantes sean ciudadanos uruguayos —naturales o legales— o nacionales de un país elegible por el BID, y que al momento de la firma del contrato estén constituidos como empresa unipersonal de servicios personales e inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

Cómo postularse

Las personas interesadas deberán completar el formulario disponible en el sitio web del MGAP divulgado en la web de Uruguay Concursa y adjuntar un currículum vitae en formato PDF con la formación académica y la experiencia laboral vinculada al perfil solicitado.

El plazo para inscribirse vence el martes 8 de julio de 2026. Una vez cerrado el llamado, el ministerio evaluará los antecedentes y entrevistará a los postulantes con mejores méritos.

La lista de prelación que surja del concurso tendrá una vigencia de 18 meses, período durante el cual podrá utilizarse para cubrir futuras vacantes con características similares.

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