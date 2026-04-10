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BCU autorizó a Puente a operar como administradora de fondos de inversión

La firma planea lanzar un fondo de inversión en moneda local con respaldo en instrumentos de deuda pública y liquidez inmediata

10 de abril de 2026 18:28 hs
20250324 Fachada del Banco Central del Uruguay, BCU.
Foto: Inés Guimaraens

Puente Administradora de Fondos de Inversión (Puente Afisa), empresa que forma parte del Grupo Puente, recibió la autorización de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay (BCU) para operar como Administradora de Fondos de Inversión (Afisa).

Con esta habilitación, la firma no solo amplía su capacidad operativa, sino que también queda en condiciones de ofrecer nuevos servicios en el mercado local.

En sus planes está lanzar un fondo de inversión en moneda local con respaldo en instrumentos de deuda pública y liquidez inmediata. Una solución pensada para personas, empresas e instituciones que busquen rendimiento sin resignar liquidez

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"Uruguay tiene un gran potencial de crecimiento en fondos de inversión y en Puente queremos ser protagonista de ese crecimiento. Esta nueva licencia nos permite ampliar la oferta de productos de inversión para personas y empresas", señaló Federico Tomasevich, presidente de la compañía.

"Nuestro compromiso es estar cerca de los clientes y ofrecerles cada vez más y mejores opciones para gestionar su patrimonio. Con esta incorporación, podremos acompañarlos con soluciones tanto para optimizar excedentes de caja como para canalizar ahorros de manera sencilla, afirmó Ignacio de Castro, Country CEO de Puente Uruguay.

Puente es una entidad latinoamericana de gestión patrimonial y mercado de capitales, con presencia en América y Europa. Brinda servicio a más de 35.000 clientes y gestiona activos por aproximadamente US$5.000 millones

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