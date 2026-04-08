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La contundente opinión de Paul Scholes sobre Manuel Ugarte en Manchester United; mirá lo que dijo el ídolo de los de Old Trafford sobre el uruguayo

El “Colorado” fue duro con el actual plantel del United y dijo que para volver a ganar títulos internacionales deberían salir varios futbolistas

8 de abril de 2026 11:13 hs
Manuel Ugarte

Manuel Ugarte

Foto: Oli Scarff / AFP

Paul Scholes, leyenda de Manchester United, y su excompañero Nicky Butt, opinaron sobre el uruguayo Manuel Ugarte, actual volante de los “red devils”, quien en esta temporada alterna con partidos como suplente y a veces de titular.

Ambos exjugadores de los red devils participaron de su podcast "The Good, The Bad and The Football", en el que repasaron la actualidad del equipo de Old Trafford.

Paul Scholes, 17 temporadas en Manchester United
Paul Scholes, 17 temporadas en Manchester United
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En el espacio hicieron una consigna que consistió en decir si venderían o mantendrían a jugadores del plantel del United.

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Y cuando la lista llegó a Ugarte, ambos coincidieron en la respuesta.

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“Vender”, dijo Butt.

A lo que Scholes dijo “tienes que hacerlo, sí”.

Paul Scholes opinó sobre Manuel Ugarte
Paul Scholes opinó sobre Manuel Ugarte

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El “Colorado” fue duro con el actual plantel y dijo que, para volver a ganar títulos internacionales, deberían salir varios futbolistas, entre ellos Jerry Maguire, Casemiro, Luke Shaw, Mason Mount, Joshua Zirkzee, Noussair Mazraoui, Leny Yoro y Patrick Dorgu.

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