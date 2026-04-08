La contundente opinión de Paul Scholes sobre Manuel Ugarte en Manchester United; mirá lo que dijo el ídolo de los de Old Trafford sobre el uruguayo

Paul Scholes, leyenda de Manchester United, y su excompañero Nicky Butt, opinaron sobre el uruguayo Manuel Ugarte, actual volante de los “red devils”, quien en esta temporada alterna con partidos como suplente y a veces de titular.

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Ambos exjugadores de los red devils participaron de su podcast "The Good, The Bad and The Football", en el que repasaron la actualidad del equipo de Old Trafford.

Paul Scholes, 17 temporadas en Manchester United Paul Scholes, 17 temporadas en Manchester United En el espacio hicieron una consigna que consistió en decir si venderían o mantendrían a jugadores del plantel del United.

Embed Paul Scholes & Nicky Butt do SELL or KEEP with the Man United squad... pic.twitter.com/FPH6DpSaG1 — The Good, The Bad & The Football (@goodbadftblpod) April 6, 2026 Y cuando la lista llegó a Ugarte, ambos coincidieron en la respuesta.