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Atento Marcelo Bielsa: Luciano Rodríguez metió dos goles en apenas 12 minutos y suma cuatro tantos en los últimos tres partidos

Mirá el doblete de Luciano Rodríguez para Neom que le ganó 4-3 a Al-ittihad, uno de los peso pesados de la liga de Arabia Saudita

8 de abril de 2026 18:10 hs

El delantero uruguayo Luciano Rodríguez lucha por un lugar en la lista del Mundial 2026 y este jueves se destacó anotando dos goles en apenas 12 minutos.

Fue en el partido que su equipo, Neom, le ganó 4-3 a Al-Ittihad, como visitante, en la fecha 29 de la liga de Arabia Saudita.

El ex Progreso y Liverpool abrió el marcador a los 3' aprovechando un preciso centro de la derecha. Su definición fue atajada por el serbio Predrag Rajkovic, pero el VAR determinó que el meta la sacó de adentro.

20260408 1-0 de Luciano Rodríguez con Neom a Al-Ittihad

A los 15' marcó el segundo en una gran escapada de contragolpe donde mostró su versatilidad para definir con ambas piernas ya que en esa ocasión anotó de pierna zurda.

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De la mano de su delantero centro, el marroquí Youssef En-Nesyri, ex Sevilla, Al-Ittihad empató y luego se puso arriba con gol del argelino Houssem Aouar. Sin embargo, Muhannad Al Saad y Ala Al Haji le dieron el triunfo a Neom que está octavo con 39 puntos (Al-Ittihad es sexto con 45).

Rodríguez, de 22 años, suma ahora 7 goles en 25 partidos con Neom. En los últimos tres partidos suma cuatro conquistas.

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