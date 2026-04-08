Los récords de participaciones en la Copa Libertadores que batirá Nacional en este 2026

Nacional superará dos récords que ya ostenta en la Copa Libertadores este miércoles, cuando comience una nueva participación en el principal torneo continental de clubes frente a Coquimbo Unido en Chile a las 19:00.

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Los tricolores mejorarán dos marcas en las que ya lideran en el historial del certamen.

Uno es el de participaciones consecutivas , en el que los albos llevan 29 ininterrumpidas desde 1997 y que este miércoles llegará a 30 .

Además, Nacional extenderá su récord de ser el club con más presencias totales en el certamen, llegando a las 53 en 67 ediciones .

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En esa lista está segundo Peñarol, con 50 y llegando a las 51 cuando debute este jueves en la edición 2026 de la Libertadores.

La marca de 600 goles que busca Nacional

La Conmebol destacó en su web que Nacional está a dos goles de convertirse en el segundo equipo en la historia de la Copa Libertadores en alcanzar los 600 tantos, después de River (681).

El bolso viene de convertir seis goles en sus últimos dos partidos como visitante en el certamen (1V 1E) en 2025.