Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

Los récords de participaciones en la Copa Libertadores que batirá Nacional en este 2026

Los tricolores superarán dos marcas en su haber en esta Copa Libertadores 2026 que comienzan este miércoles

8 de abril de 2026 14:06 hs
Copa Libertadores

Copa Libertadores

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Nacional superará dos récords que ya ostenta en la Copa Libertadores este miércoles, cuando comience una nueva participación en el principal torneo continental de clubes frente a Coquimbo Unido en Chile a las 19:00.

Los tricolores mejorarán dos marcas en las que ya lideran en el historial del certamen.

Uno es el de participaciones consecutivas, en el que los albos llevan 29 ininterrumpidas desde 1997 y que este miércoles llegará a 30.

Nacional Atlético Nacional Copa Libertadores 2025/

Además, Nacional extenderá su récord de ser el club con más presencias totales en el certamen, llegando a las 53 en 67 ediciones.

Buenas noticias para Nacional: Deportes Tolima y Universitario empataron en su grupo de la Copa Libertadores

Mundial 2026: Dely Valdés y su "corazoncito" con la selección uruguaya y por qué cree que Panamá puede ser la Costa Rica de 2014; mirá lo que dijo el ex Nacional

En esa lista está segundo Peñarol, con 50 y llegando a las 51 cuando debute este jueves en la edición 2026 de la Libertadores.

La marca de 600 goles que busca Nacional

La Conmebol destacó en su web que Nacional está a dos goles de convertirse en el segundo equipo en la historia de la Copa Libertadores en alcanzar los 600 tantos, después de River (681).

El bolso viene de convertir seis goles en sus últimos dos partidos como visitante en el certamen (1V 1E) en 2025.

Las más leídas

Uruguay 1-2 Ecuador: a la celeste le anularon un gol en la hora, perdió y se complicó en el Campeonato Sudamericano sub 17; mirá los goles

La selección uruguaya compromete su clasificación al Mundial sub 17: así quedaron las tablas de posiciones en el Sudamericano tras la derrota ante Colombia

Real Madrid 1-2 Bayern Múnich: los alemanes sorprendieron de visita al equipo de Federico Valverde que no quedó bien parado para las semifinales de la Champions League; mirá los goles

Boston River vs Sao Paulo: día, hora y dónde ver el debut uruguayo en fase de grupos de la Copa Sudamericana

Temas

Nacional Copa Libertadores Chile

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos