Los récords de participaciones en la Copa Libertadores que batirá Nacional en este 2026
Los tricolores superarán dos marcas en su haber en esta Copa Libertadores 2026 que comienzan este miércoles
8 de abril de 2026 14:06 hs
Copa Libertadores
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Nacional superará dos récords que ya ostenta en la Copa Libertadores este miércoles, cuando comience una nueva participación en el principal torneo continental de clubes frente a Coquimbo Unido en Chile a las 19:00.
Los tricolores mejorarán dos marcas en las que ya lideran en el historial del certamen.
Uno es el de participaciones consecutivas, en el que los albos llevan 29 ininterrumpidas desde 1997 y que este miércoles llegará a 30.
Además, Nacional extenderá su récord de ser el club con más presencias totales en el certamen, llegando a las 53 en 67 ediciones.