Murió un hombre en la Aguada que había sido reportado al Mides por estar en situación de calle

Un hombre que fue denunciado como persona en situación de calle por los vecinos de la Aguada , murió de un infarto durante la tarde del martes.

El equipo de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) estuvo aproximadamente una hora y 20 minutos atendiendo a la persona, según confirmaron fuentes de la institución y del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a El Observador.

"Da una clara ilusión", dijo Bergara sobre el plan presentado por el gobierno para las personas en situación de calle

Aplicación para reportar personas en situación de calle, más viviendas sociales y Plan Invierno pasará a ser todo el año: las medidas que anunció el gobierno

El hecho ocurrió en la esquina de las calles Cuareim y Lima , a cuadras de la Estación Central de AFE , según informó en primera instancia el periodista Ignacio Álvarez en sus redes sociales .

Una vez que llegó el equipo del Mides al lugar, notaron que al hombre le hacía falta de atención médica. Finalmente murió cuando cuando estaba a bordo de la ambulancia.

También el pasado martes, el gobierno nacional había anunciado un paquete de medidas para combatir la problemática de personas en situación de calle. En Torre Ejecutiva se presentó la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle con 42 medidas, algunas nuevas y otras que ya están en aplicación.

Con la presencia del presidente Yamandú Orsi y del ministro de Desarrollo Social Gonzalo Civila se presentaron medidas como una aplicación para reportar situaciones de personas viviendo en la calle, que se sumará a la vía telefónica ya disponible.

También se adelantó que el Plan Invierno dejará de llamarse así, porque pasará a ser un Plan 365 aplicado todos los días del año, no solo durante los meses de frío, entre otras acciones.

Además se anunció la ampliación de programas de vivienda social, buscando que para 2028 haya al menos tres mil personas amparadas en esta modalidad. Tanto Orsi como Civila hicieron hincapié en que otros instrumentos vigentes, como la aplicación de la Ley de Faltas o la internación compulsiva serán utilizadas, sobre todo en aquellos casos en los que no exista voluntad de las personas a participar.