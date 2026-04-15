Uruguay vs Venezuela EN VIVO por el Sudamericano sub 17: la celeste busca su clasificación al Mundial tras protagonizar una floja fase de grupos

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¿Qué necesita Uruguay para clasificar al Mundial?

Al Mundial clasifica hasta el séptimo. Por tanto, los ganadores de las llaves Uruguay-Venezuela y Bolivia-Chile, que jugarán hoy, avanzarán a jugar por el quinto lugar en el Sudamericano y asegurarán su clasificación. Los perdedores definirán el séptimo puesto y el que triunfe se llevará el último cupo mundialista. En este contexto, Uruguay tiene dos chances más para clasificar al Mundial:

Si hoy le gana a Venezuela asegurará su cupo mundialista.

Si hoy pierde con Venezuela y gana en el partido por el séptimo puesto también conseguirá su cupo.

Quedará eliminado del Mundial si pierde los dos partidos que debe jugar en este Sudamericano.