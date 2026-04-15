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Uruguay vs Venezuela EN VIVO por el Sudamericano sub 17: la celeste busca su clasificación al Mundial tras protagonizar una floja fase de grupos

Seguí en vivo el trascendente partido que la selección sub 17 de Ignacio González se juega esta tarde contra Venezuela en Paraguay

15 de abril 2026 - 15:01hs
Selección uruguaya sub 17

Selección uruguaya sub 17

Foto: @Uruguay

EN VIVO

La selección uruguaya sub 17 se enfrenta a Venezuela desde la hora 17.00 de Uruguay en el primer playoff del Sudamericano de la categoría que se disputa en Paraguay para buscar su lugar en el Mundial que se jugará en noviembre en Catar.

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Las estadísticas para seguir el partido

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El calendario de la fase final

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La práctica del martes de la sub 17

El último posteo de la cuenta oficial de Uruguay es un video con imágenes de la práctica del martes de los gurises que este miércoles se la juegan por un lugar en el Mundial.

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¿Qué necesita Uruguay para clasificar al Mundial?

Al Mundial clasifica hasta el séptimo. Por tanto, los ganadores de las llaves Uruguay-Venezuela y Bolivia-Chile, que jugarán hoy, avanzarán a jugar por el quinto lugar en el Sudamericano y asegurarán su clasificación. Los perdedores definirán el séptimo puesto y el que triunfe se llevará el último cupo mundialista. En este contexto, Uruguay tiene dos chances más para clasificar al Mundial:

  • Si hoy le gana a Venezuela asegurará su cupo mundialista.
  • Si hoy pierde con Venezuela y gana en el partido por el séptimo puesto también conseguirá su cupo.

Quedará eliminado del Mundial si pierde los dos partidos que debe jugar en este Sudamericano.

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Los cuatro que juegan los playoffs

Uruguay y Chile por el grupo A y Bolivia y Venezuela, por el B, como terceros y cuartos, respectivamente, jugarán cruzados en la definición del quinto al octavo lugar. Los siete primeros se clasifican al Mundial.

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Las cuatro selecciones que ya están clasificadas

Ecuador y Colombia por el grupo A y Argentina y Brasil por el B avanzaron entre los cuatro mejores del torneos, definirán el título y ya aseguraron la clasificación al Mundial.

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Uruguay fue tercero en el grupo

Los celestes terminaron terceros en el grupo A, detrás de Ecuador y Colombia, que avanzaron a semifinales, y por eso jugarán con el cuarto del grupo B (Venezuela) el primer cruce para definir los tres cupos para el Mundial que aún están abiertos.

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¿Dónde ver Uruguay vs Venezuela por el Sudamericano sub 17?

El partido playoffs entre Uruguay y Venezuela se podrá ver en los cables y por streaming a través de Directv.

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Posiciones de la fase de grupos del Sudamericano sub 17

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