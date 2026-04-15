La selección uruguaya sub 17 se enfrenta a Venezuela desde la hora 17.00 de Uruguay en el primer playoff del Sudamericano de la categoría que se disputa en Paraguay para buscar su lugar en el Mundial que se jugará en noviembre en Catar.
Uruguay vs Venezuela EN VIVO por el Sudamericano sub 17: la celeste busca su clasificación al Mundial tras protagonizar una floja fase de grupos
Seguí en vivo el trascendente partido que la selección sub 17 de Ignacio González se juega esta tarde contra Venezuela en Paraguay