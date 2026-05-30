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Mundial de Remo en Sevilla: la uruguaya Nicole Yarzón terminó quinta en la final de single peso ligero

La remera uruguaya Romina Cetraro participó de la final B de la misma categoría, en la que finalizó cuarta con un tiempo de 8:02.99 para lograr el décimo puesto en el Mundial

30 de mayo de 2026 16:33 hs
Nicole Yarzón en el Mundial de Remo de Sevilla

Nicole Yarzón en el Mundial de Remo de Sevilla

Foto: Comité Olímpico Uruguayo

La uruguaya Nicole Yarzón finalizó quinta en la final de single peso ligero del Mundial de Remo, que se disputa entre los meses de mayo y junio en la ciudad de Sevilla, España.

Tras finalizar tercera en la ronda previa, Yarzón accedió a la final de su categoría, donde marcó un tiempo de 7:45.72 y finalizó en el quinto puesto.

La mexicana Kenia Lechuga fue la ganadora de la medalla de oro, con un tiempo de 7:27.73, a 18 segundos de la uruguaya. El podio lo completaron la irlandesa Isobel Clements (7:33.98) y la holandesa Femke van de Vliet (7:35.05).

La remera uruguaya Romina Cetraro participó de la final B de esta categoría, en la que finalizó cuarta con un tiempo de 8:02.99, lugar que le permitió terminar décima en el mundo.

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La competencia de los otros remeros uruguayos

Bruno Cetraro, que en el Mundial de Shanghái de 2025 finalizó en el sexto lugar, terminó en el puesto seis de las semifinales del single y disputará la final B de la categoría el domingo, en el que se definirán los puestos del 7 al 12 en el torneo.

Leandro Rodas y Luciano García también participarán en la final B de la categoría dos sin timonel, tras culminar cuartos en su serie de semifinales, cerca del tercer puesto que daba un pase a la definición.

El cuáduple de Felipe Klüver, Martín Zócalo, Martín González y Marcos Sarraute también terminó sexto en las semifinales, y al igual que los demás remeros irán a la definición de los puestos del 7 al 12.

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