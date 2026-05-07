Enorme gesta de Remeros de Mercedes: se coronó campeón sudamericano de clubes de remo, en Asunción

Remeros de Mercedes , dominador del remo nacional en los últimos años, dio una nueva muestra de competitividad y del fruto que los trabajos a largo plazo generan en el deporte. El equipo de Marcelo Trigo se coronó en Asunción como campeón del Sudamericano de clubes en las categorías senior y junior.

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El certamen se disputó en la bahía de Asunción entre el 14 y 18 de abril, cuando toda la atención del deporte estaba fijada en la disputa de los Juegos Suramericanos de la Juventud, de Panamá .

En ese evento no hubo remo por disposición y limitantes del país organizador.

Participaron del Sudamericano en Asunción , además de Remeros de Mercedes, los argentinos Club Regatas Corrientes, Buenos Aires Rowing Club, Tigre Boat Club, Club Remeros Escandinavos, Club Náutico Zárate, Club Regatas Rosario, Club Náutico Hacoaj, Club Náutico Mar del Plata y Club de Regatas La Plata, por Paraguay lo hicieron Escuela de Remo Paraguayo Alemán, Club de Regatas del Este, Club Deportivo Puerto Sajonia y Club Nacional de Regatas El Mbiguá. También se hizo presente la Federación Dominicana de Remo y Canotaje.

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El equipo que dirige Marcelo Trigo con Pablo Camesasca, Tato Rodríguez y Enrique Hourcade, compareció en la capital paraguaya con sus mejores valores y también reforzado por remeros de selección uruguaya como Tatiana Seijas, Martín Zócalo, Mauricio López y Thiago Scarpatti, además de otros valores preseleccionados.

La gran figura y presencia que tuvo Remeros fue la de Felipe Kluver,

Medallas de oro ganadas por Remeros de Mercedes

Doble par junior: Gennaro Meloño y Mateo Da Costa

Doble par senior: Martín Zócalo y Felipe Kluver

Single peso ligero femenino: Tatiana Seijas

Cuádruple par senior masculino: Felipe Kluver, Martín Zócalo, Mauricio López y Tiago Scarpatti

Ocho con timonel senior masculino: Felipe Kluver, Mauricio López, Emanuel González, Martín Zócalo, Santiago Selios, Tiago Scarpati, Genaro Melonio, Sebastián Solari y como timonel Agustina Olivera

Medallas de Plata logradas por Remeros de Mercedes

Dos sin timonel junior masculino: Matías Otonelli y Lautaro Suárez

Dos sin timonel junior femenino: Agustina Olivera y Lucía Arietta

Cuádruple senior femenino: Ynela Aires, Tatiana Seija, Agustina Olivera y Lucía Arietta

Single senior masculino: Felipe Kluver

Cuádruple par senior femenino: Ynela Aires, Tatiana Seijas, Agustina Olivera y Lucía Arietta

Ocho con timonel femenino: Lucía Arietta, Valentina Puig, Ynela Aires, Tatiana Seijas y Agustina Oliver. Las demás remeras fueron de Tigre Boat Club

Medallas de Bronce logradas por Remeros de Mercedes

Dos sin timonel senior: Martín Zócalo y Sebastián Solari

Doble par senior: Mauricio López y Emanuel González

Single junior masculino: Lautaro Suárez

Remeros de Mercedes se consagró campeón de varones en categoría junior y senior, y con esos puntajes más los logrados en la rama femenina se consagró campeón del torneo.

Para poder viajar se hizo un enorme esfuerzo.

Los deportistas viajaron en ómnibus costeado por el esfuerzo de los padres y el apoyo de la Federación Uruguaya de Remo.

El equipo llevó sus propios botes para evitar los costos de alquiler y un padre puso su camioneta para el traslado del trailer. El club Remeros asumió los costos del transportista.

El alojamiento fue provisto por la organización, los remeros asumieron el pago de su alimentación y la Federación, tras gestión del Comité Olímpico Uruguayo, costó la comida de los remeros de selección.

Con toda esa articulación logística, el talento de los remeros jóvenes que hicieron sus primeras armas internacionales con muy buenas actuaciones y un club que tiene estirpe ganadora, Remeros de Mercedes conquistó el continente.