Bruno Cetraro fue elegido "remero del mes" por la Federación Internacional de Remo: "Con trabajo duro todo es posible"

El uruguayo Bruno Cetraro fue elegido "remero del mes" por la World Rowing (Federación Internacional de Remo), luego de llegar a la final de single pesado del Mundial de Shanghái 2025.

Cetraro fue el primer uruguayo en alcanzar la final de esa categoría desde Franco Posse , que lo había hecho en 1989 , y terminó sexto en la disputa, mérito que para la federación internacional le valió el galardón como el remero más destacado de este mes.

"Bruno Cetraro Berriolo ha revolucionado el remo uruguayo a lo largo de su carrera" , marcó la World Rowing en una publicación en sus redes sociales.

La federación destacó que el uruguayo alcanzó la final A de doble ligero masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 junto a Felipe Kluver (que se consagró campeón del mundo en Shanghái el mes pasado), y tras su paso al peso pesado terminó en la posición 12 en los Juegos de París 2024.

En una entrevista para la World Rowing, Cetraro afirmó que "uno de los cambios más importantes" de cara al Mundial fue "priorizar disfrutar cada día" y liberarse de la "presión", lo que le permitió encontrar su "mejor versión en el agua y en la vida".

"Llegar a la final fue un sueño hecho realidad, un momento realmente surrealista. Me sentí muy feliz y feliz de estar allí. Pensaba en ese niño que soñaba con algo tan grande. Cuando llegué a la final, sentí algo de nerviosismo por estar al nivel que quería, pero aun así lo disfruté al máximo. Con trabajo duro todo es posible. Todos quieren ganar, pero el solo hecho de estar allí y terminar la carrera me transmitió ese mensaje de amor y trabajo duro", afirmó el remero uruguayo.

Consultado sobre el crecimiento del remo uruguayo, Cetraro explicó que existió un "cambio de mentalidad", lo que llevó también "un proceso muy largo". "En Uruguay entrenamos en un lago de un kilómetro y medio de largo. Se trata de no verlo como una limitación, sino como una oportunidad: si podemos lograrlo, podemos alcanzar metas más grandes", remarcó.

El uruguayo también contó que su sueño es "ser campeón olímpico": "Eso también significa ganar medallas en las Copas y Campeonatos Mundiales, y clasificar la embarcación para los Juegos Olímpicos en el Campeonato Mundial, algo que Uruguay nunca antes había sucedido".