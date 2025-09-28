Bruno Cetraro terminó sexto en la final del single abierto en el Mundial de Shanghái

Bruno Cetraro terminó sexto en la final del single peso abierto en el Mundial de remo de Shanghái. El uruguayo cerró así un gran torneo a pesar de que en la regata final nunca pudo salir del último lugar ni atacar como para poder meterse en el podio.

Cetraro, diploma olímpico de Tokyo 2020 y máximo ganador de medallas de oro por Uruguay en Sudamericanos , había ganado la serie del single abierto mientras que después superó los cuartos de final y las semifinales al terminar segundo en sus regatas.

El ritmo de la regata lo marcó el holandés Simon Van Dorp pero sobre la mita del recorrido (que tiene un total de 2.000 metros), comenzó su ataque el g riego Stefanos Ntouskos, a la postre oro con un tiempo de 6.36.75.

El alemán Oliver Zeidler fue plata con 6.37.17 mientras que el bronce se lo colgó e l ruso Yauheni Zalati con 6.38.60.

Van Dorp terminó cuarto pagando su esfuerzo inicial. Registró 6.40.53.

El lituano Giedrius Bieliauskas terminó quinto con 6.48.08 al tiempo que Cetraro fue sexto con 7.08.50.

Cetraro había registrado una marca de 6.44.44 en la serie, la mejor marca de la historia para un single nacional en una competencia internacional.

Eso no significa que sea un récord nacional porque no hay récords de remo en competencia ya que los registros dependen de condiciones climáticas como la corriente, el viento y la posibilidad, incluso, de que se levante alguna ola en los cursos fluviales, por más que estos siempre sean de aguas quietas.

Es la primera vez que Cetraro logra meterse en una final de un single abierto, algo que no había conseguido en etapas de Copa del Mundo, en mundiales anteriores y en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esto marca su evolución y es un buen mojón apuntando a su destino final: Los Angeles 2028.

Uruguay tuvo una actuación histórica en Shanghái porque Felipe Kluver fue campeón mundial en single peso ligero.

El single ligero no es olímpico, a diferencia del single abierto.

En la rama femenina, Nicole Yarzón fue sexta en la final B del single peso ligero femenino terminando en la posición 12 entre las participantes.