REMO

Bruno Cetraro se clasificó a las semifinales del Mundial de remo de Shanghái en el single peso abierto y se ilusiona con llegar a la final

El uruguayo Bruno Cetraro sigue adelante con su gran actuación en el Mundial de remo donde en la madrugada del miércoles aseguró su lugar en semifinales

24 de septiembre 2025 - 17:39hs
Bruno Cetraro

Bruno Cetraro

Foto: @brunocetraro

Bruno Cetraro sigue adelante con su gran Mundial de remo, en Shanghái, y en la madrugada de este miércoles firmó su clasificación entre los semifinalistas del single peso abierto.

Cetraro, de 27 años, disputó a la hora 23.54 del martes de Uruguay la serie 3 de cuartos de final donde obtuvo el segundo puesto.

Con el mismo logró su boleto a semifinales, instancia a la que se clasificaban los tres primeros de cada serie.

Stefanos Ntouskos de Grecia ganó la serie con un tiempo de 7.10.80 mientras que Cetraro lo secundó con 7.15.48.

Janine Stanley y Valentina Castagnet 
HOCKEY SOBRE CÉSPED

Histórico fallo en el hockey sobre césped uruguayo: quita de puntos a Woodlands por comportamiento de hinchas, lo que alteró el orden de los playoffs

Bruno Cetraro 
REMO

Bruno Cetraro debutó con todo en el Mundial de remo de Shanghái: ganó su serie con marca récord y avanzó a cuartos de final

El esloveno Filip-Matej Pfeifer fue tercero con 7.16.47, Davide Mumolo de Italia cuarto con 7.19.52, Marlon Colpaert de Bélgica quinto con 7.22.12 y sexto el británico Thomas Barras con 7.31.97.

Cetraro había ganado su serie con un tiempo de 6.44.44 y en esta ocasión nadie remó la regata de 2.000 metros por debajo de los 7 minutos.

El viernes, a la hora 1.56 de Uruguay, Cetraro disputará la semifinal 2 contra los botes de Eslovenia, Nueva Zelanda, Rusia, Moldavia y Lituania.

Los tres primeros se meterán en la final A para pelear por medallas.

Esta es una de las clases más competitivas del torneo ya que se trata de un bote olímpico.

Felipe Kluver y Nicole Yarzón corren las semifinales

Este martes, los otros dos uruguayos presentes en China correrán las semis.

A la hora 23.37 será el turno de Nicole Yarzón que disputará la semifinal 2 del single peso ligero femenino. La uruguaya nacida en Canadá se clasificó a semis con el quinto de los seis mejores tiempos por fuera de las que fueron primeras y segundas en las series. Yarzón competirá desde un carril externo, lo cual limita sus posibilidades de tener un mejor control de carrera.

A la hora 23.49 será turno para Felipe Kluver quien el lunes ganó su serie y remará desde el carril 3 del single peso ligero masculino.

Kluver es candidato tras ganar las etapas de Copa del Mundo de Lucerna y Varese este año. Este bote no es olímpico.

