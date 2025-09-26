La emoción de Bruno Cetraro al clasificar a su primera final A en single pesado y su recuerdo cuando era "un niño que soñaba demasiado alto" con el remo

El remero uruguayo Bruno Cetraro logró una histórica clasificación a la final del Mundial de de Shanghái en el single peso abierto, en su primera final A en esa modalidad, lo que fue especialmente celebrado en sus redes

“Los que me conocen saben que hoy no es un día más… hoy logré mi primera final A en el single pesado”, expresó.

El deportista de 27 años fue segundo en su serie semifinal con un tiempo de 6:56.99, solo superado por el bielorruso Yauheni Zalaty.

De esa forma, el dos veces olímpico clasificó a la Final A que se disputará el próximo domingo a la hora 03:31 de Uruguay.

“Este post va dedicado a ese niño”

Cetraro celebró su clasificación en las redes sociales con un emotivo mensaje. “Se me viene a la memoria un momento muy especial: era chico, estaba en el gimnasio de Montevideo Rowing junto a varias personas mirando a Olaf y Drysdale competir en el mundial. Ese día dije en voz alta, convencido: ‘Yo quiero estar ahí, entre los singlistas pesados’”.

Bruno Cetraro y su foto cuando era un niño Bruno Cetraro y su foto cuando era un niño

“En ese momento muchos me vieron como un niño que soñaba demasiado alto, que no tenía los pies en la tierra, que no entendía que este era un deporte de gente grande. Este post va dedicado a ese niño: Gracias, gracias por soñar, por creer y por nunca dudar. Por recordarme todos los días por qué lucho”, agregó.

“Hoy aprendí una lección muy importante: ser fiel a uno mismo, escuchar al corazón aunque el exterior diga lo contrario o las cosas no estén saliendo como queremos, los baches también son parte del camino. Dios nos prepara para aquello que tanto anhelamos”, sostuvo.

Bruno Cetraro a la final del Mundial de Shanghai 2025 Bruno Cetraro a la final del Mundial de Shanghai 2025

El remero tuvo palabras de agradecimiento. “También un gracias enorme a todas las personas que me acompañan en esta aventura y a todas las que por algún motivo ya no forman parte de mi vida. Muchísimas gracias a todos por sus mensajes de apoyo, los llevaré conmigo a la salida”.

Histórica actuación de Uruguay con dos finalistas

Con la clasificación de Cetraro, más la clasificación previa de Felipe Klüver en el single peso ligero, Uruguay hizo historia al clasificar con dos botes a las finales del Mundial en Shanghái.

Luego de 36 años un uruguayo llega a la final A del single abierto. La última había sido con Jesús Posse en Eslovenia 1989.

Antes de Cetraro, Klüver competirá el sábado 27 a las 03:50 por una medalla en el single peso ligero, mientras que la otra uruguaya en el Mundial, Nicole Yarzón lo hará en la final B femenina (puestos 7 al 12) el sábado a las 02:25.