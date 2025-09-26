El duro golpe que recibió el uruguayo Rodrigo Aguirre: mirá el impacto, cómo le quedó la cara y la foto con una broma de Brian Rodríguez

El duro golpe que recibió el uruguayo Rodrigo Aguirre

El delantero de la selección uruguaya, Rodrigo Aguirre , sufrió un duro golpe en el partido en el que su equipo, América de México venció por 0-1 a Atlético San Luis el pasado miércoles por Apertura 2025 del fútbol mexicano.

Suscribite por USD 3,45 al mes

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

En un centro al área, el atacante fue a cabecear una pelota y recibió un fuerte choque del arquero local, por el que quedó en el piso con notorios gestos de dolor.

La foto de Mikaela Huvatt junto a Rodrigo Aguirre tras su duro golpe

La foto de Mikaela Huvatt junto a Rodrigo Aguirre tras su duro golpe

Inmediatamente fue atendido por la sanidad y se pudo ver como su ojo derecho quedó inflamado.

SELECCIÓN URUGUAYA Las promesas que cumplieron Rodrigo Aguirre y Sergio Rochet tras clasificar al Mundial 2026 con la selección uruguaya; mirá el video

SELECCIÓN URUGUAYA La celebración familiar en la cancha de Rodrigo Aguirre, quien se colocó como uno de los segundos goleadores en la selección uruguaya en las Eliminatorias

Además, fue observado por los médicos especialistas en conmoción cerebral para ver cómo había quedado afectado.

Finalmente, Aguirre fue sustituido en el partido que América ganó 1-0 con gol de Alejandro Zendejas, para subir al cuarto lugar de la clasificación con 21 unidades.

Brian Rodríguez y la foto junto a Rodrigo Aguirre Brian Rodríguez y la foto junto a Rodrigo Aguirre

Las fotos del golpe

Tras el partido, su compañero de América y la selección uruguaya, Brian Rodríguez compartió una foto junto a Aguirre para mostrar cómo había quedado el atacante.

La foto de Mikaela Huvatt junto a Rodrigo Aguirre tras su duro golpe La foto de Mikaela Huvatt junto a Rodrigo Aguirre tras su duro golpe

Además, la pareja del delantero, Mikaela Huvatt, también subió una foto junto al goleador: “Una más para el cuaderno”, señaló.