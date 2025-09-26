Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

El duro golpe que recibió el uruguayo Rodrigo Aguirre: mirá el impacto, cómo le quedó la cara y la foto con una broma de Brian Rodríguez

“Una más para el cuaderno”, señaló la pareja del delantero de la selección uruguaya

26 de septiembre 2025 - 7:57hs

El duro golpe que recibió el uruguayo Rodrigo Aguirre

El delantero de la selección uruguaya, Rodrigo Aguirre, sufrió un duro golpe en el partido en el que su equipo, América de México venció por 0-1 a Atlético San Luis el pasado miércoles por Apertura 2025 del fútbol mexicano.

En un centro al área, el atacante fue a cabecear una pelota y recibió un fuerte choque del arquero local, por el que quedó en el piso con notorios gestos de dolor.

La foto de Mikaela Huvatt junto a Rodrigo Aguirre tras su duro golpe
La foto de Mikaela Huvatt junto a Rodrigo Aguirre tras su duro golpe

La foto de Mikaela Huvatt junto a Rodrigo Aguirre tras su duro golpe

Inmediatamente fue atendido por la sanidad y se pudo ver como su ojo derecho quedó inflamado.

La celebración familiar en la cancha de Rodrigo Aguirre
SELECCIÓN URUGUAYA

La celebración familiar en la cancha de Rodrigo Aguirre, quien se colocó como uno de los segundos goleadores en la selección uruguaya en las Eliminatorias

El jugador de la selección uruguaya Sergio Rochet, saluda a una aficionada este lunes, en Montevideo (Uruguay). La selección de Uruguay partió a Chile 
SELECCIÓN URUGUAYA

Las promesas que cumplieron Rodrigo Aguirre y Sergio Rochet tras clasificar al Mundial 2026 con la selección uruguaya; mirá el video

Además, fue observado por los médicos especialistas en conmoción cerebral para ver cómo había quedado afectado.

Finalmente, Aguirre fue sustituido en el partido que América ganó 1-0 con gol de Alejandro Zendejas, para subir al cuarto lugar de la clasificación con 21 unidades.

Brian Rodríguez y la foto junto a Rodrigo Aguirre
Brian Rodríguez y la foto junto a Rodrigo Aguirre

Brian Rodríguez y la foto junto a Rodrigo Aguirre

Las fotos del golpe

Tras el partido, su compañero de América y la selección uruguaya, Brian Rodríguez compartió una foto junto a Aguirre para mostrar cómo había quedado el atacante.

La foto de Mikaela Huvatt junto a Rodrigo Aguirre tras su duro golpe
La foto de Mikaela Huvatt junto a Rodrigo Aguirre tras su duro golpe

La foto de Mikaela Huvatt junto a Rodrigo Aguirre tras su duro golpe

Además, la pareja del delantero, Mikaela Huvatt, también subió una foto junto al goleador: “Una más para el cuaderno”, señaló.

Temas:

Rodrigo Aguirre selección uruguaya América de México

Seguí leyendo

Las más leídas

Consejo directivo de Peñarol 
DERECHOS DE TV

Tras votación dividida, Peñarol no apoyará los pliegos que presentará la AUF para el llamado a licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo

Consejjo de Fútbol Profesional
DERECHOS DE TV

El Consejo de Fútbol Profesional de la AUF aprobó con una votación 33-13 los pliegos para licitar los derechos de TV del fútbol uruguayo

BROU pidió informe a la AUF sobre posible deuda con DGI y DGI recibió denuncia anónima sobre defraudación
PELEA POR LOS DERECHOS

BROU pidió informe a la AUF sobre posible deuda con DGI y DGI recibió denuncia anónima sobre defraudación

Evaristo González, dirigente de Peñarol
PEAÑROL

Evaristo González denunció "coacción", "presión", "amenazas" y "clubes mandatados" por Tenfield y dijo que la votación que se dio en Peñarol le da "pena"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos