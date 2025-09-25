Marcha de la Diversidad 2025: cuál será el recorrido de la manifestación y cómo serán los desvíos de ómnibus en Montevideo

La Marcha por la Diversidad de 2025 transcurrirá este viernes 26 de setiembre a partir de las 18:30 desde el centro de Montevideo , habrá cortes y desvíos en el tránsito , como también actividades antes y después del evento.

La manifestación inicia en la plaza Cagancha , continúa por Avenida General Rondeau , luego por Avenida del Libertador , rodeará el Palacio Legislativo y finaliza en la plaza 1° de Mayo , extendiéndose por poco más de dos kilómetros .

Desde este jueves se realiza lo que se conoce como "la Previa" en la plaza Cagancha, será hasta las 22:00 de este día . Allí habrán puestos de artesanías y emprendimientos locales, desde las 18:00 también se realizarán distintos shows musicales .

Para mañana y hasta que arranque la marcha, es decir a las 18:30, también hará un evento previo con música e información. Una vez que finalice la marcha en la plaza 1° de Mayo se leerá una proclama . Luego se realizará un cierre con espectáculos musicales como Dulce Polly, Benja Runco, Kevin Royk y un cierre sorpresa .

La actividad es organizada por la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad de Montevideo y en esta ocasión la consigna será “Si hay derechos, ¡que se note!”.

Intendencia de Montevideo informó por los desvíos en los ómnibus por la Marcha de la Diversidad 2025

Transporte público, ómnibus, stm Foto: Leonardo Carreño

La comuna informó de distintos desvíos en líneas de ómnibus debido al evento del viernes

Líneas: 17, 128, 137, 370, 409, G

Hacia el centro: Avda. Agraciada, Marmarajá, Martín García, Arenal Grande.

Hacia afuera: F. Crespo, Av. De las Leyes, Hocquart, República, Amézaga, San Martín, Avda. Agraciada a ruta.

Línea 522

Hacia el centro: Avda. Agraciada, Paraguay, Cerro Largo – Julio Herrera y Obes – San José, A. Lanza.

Hacia Afuera: Yaguarón, Lima, F. Crespo, Av. De las Leyes, Hocquart, República, Amézaga, San Martín, Avda. Agraciada a ruta.

Línea 524

Hacia el Centro: Paraguay, Cerro Largo, J. H. y Obes, Uruguay a ruta.

Hacia Tres Ombúes: Mercedes, Río Branco, Galicia, Rondeau a ruta.

Líneas: 147, 148, 150, 156, 157, 158, 396

Hacia el centro: San Martín, E. Compte y Riqué, Aguilar, Paraguay, La Paz, J. H. y Obes, Uruguay.

Hacia afuera: Mercedes, J. Herrera y Obes – San José – Ejido – Mercedes a sus rutas

*Zona Palacio Legislativo: Av. De las Leyes, Hocquart, República, Amézaga, San Martín.

Líneas: 149, 151

Hacia centro: San Martín, Isidoro de María, Arenal Grande, Lima, Yaguarón.

Hacia afuera: Ejido, Miguelete, Hno. Damasceno, Yaguarón, Lima, Bacigalupi, Floro Costa, Pardo Basán, Isidoro de Maria, San Martín a ruta.

Líneas: 169, 175, 505

Hacia centro: Gral. Flores, E. Compte y Riqué, Aguilar, Paraguay, Cerro Largo, J. H. y Obes, Av. Uruguay.

169 Hacia afuera: Mercedes, Río Negro, Galicia, Rondeau, Caraballo, Agraciada, Gral. Aguilar, Martín García, Gral. Flores.

175 505 Hacia afuera: Mercedes, J. H. y Obes, San José, Ejido, Mercedes/F. Crespo, Lima, Bacigalupi, Floro Costa, Pardo Bazán, Isidoro de María, Gral. Flores.

Líneas: 187 y 188

Hacia Palacio de la Luz: Gral. Flores, E. Compte y Riqué, Aguilar, Paraguay.

Hacia afuera: Gral. Caraballo, Av. Agraciada, Gral. Aguilar, Martín García, Gral. Flores.

Línea 402

Hacia Aduana: Nueva Palmira, Lenguas, Pardo Bazán, Isidoro de María, Arequita, Martín García, Gral. Aguilar, Paraguay, La Paz, J. H. y Obes.

Hacia Malvín: Mercedes, Río Negro, Galicia, Rondeau, Caraballo, Agraciada, Gral. Aguilar, Martín García, Arenal Grande, Hocquart.

Línea 538

Pza. España: Paraguay, Cerro Largo, J. H. y Obes, Soriano a ruta.

Buceo: San José, Ferreira Aldunate, Río Branco, Galicia, Rondeau a ruta.

Líneas: 427, 494, 495, 582

Hacia el centro: Av. Agraciada, Paraguay, Cerro Largo, J. H. y Obes, San José.

Hacia afuera: Yaguarón, Soriano, Ferreira Aldunate/Río Branco, Galicia, Rondeau.