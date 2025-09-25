Marcha de la Diversidad 2025: cuál será el recorrido de la manifestación y cómo serán los desvíos de ómnibus en Montevideo

La actividad es organizada por la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad de Montevideo y en esta ocasión la consigna será “Si hay derechos, ¡que se note!”.
Intendencia de Montevideo informó por los desvíos en los ómnibus por la Marcha de la Diversidad 2025
Foto: Leonardo Carreño
La comuna informó de distintos desvíos en líneas de ómnibus debido al evento del viernes
- Líneas: 17, 128, 137, 370, 409, G
Hacia el centro: Avda. Agraciada, Marmarajá, Martín García, Arenal Grande.
Hacia afuera: F. Crespo, Av. De las Leyes, Hocquart, República, Amézaga, San Martín, Avda. Agraciada a ruta.
Hacia el centro: Avda. Agraciada, Paraguay, Cerro Largo – Julio Herrera y Obes – San José, A. Lanza.
Hacia Afuera: Yaguarón, Lima, F. Crespo, Av. De las Leyes, Hocquart, República, Amézaga, San Martín, Avda. Agraciada a ruta.
Hacia el Centro: Paraguay, Cerro Largo, J. H. y Obes, Uruguay a ruta.
Hacia Tres Ombúes: Mercedes, Río Branco, Galicia, Rondeau a ruta.
- Líneas: 147, 148, 150, 156, 157, 158, 396
Hacia el centro: San Martín, E. Compte y Riqué, Aguilar, Paraguay, La Paz, J. H. y Obes, Uruguay.
Hacia afuera: Mercedes, J. Herrera y Obes – San José – Ejido – Mercedes a sus rutas
*Zona Palacio Legislativo: Av. De las Leyes, Hocquart, República, Amézaga, San Martín.
Hacia centro: San Martín, Isidoro de María, Arenal Grande, Lima, Yaguarón.
Hacia afuera: Ejido, Miguelete, Hno. Damasceno, Yaguarón, Lima, Bacigalupi, Floro Costa, Pardo Basán, Isidoro de Maria, San Martín a ruta.
Hacia centro: Gral. Flores, E. Compte y Riqué, Aguilar, Paraguay, Cerro Largo, J. H. y Obes, Av. Uruguay.
169 Hacia afuera: Mercedes, Río Negro, Galicia, Rondeau, Caraballo, Agraciada, Gral. Aguilar, Martín García, Gral. Flores.
175 505 Hacia afuera: Mercedes, J. H. y Obes, San José, Ejido, Mercedes/F. Crespo, Lima, Bacigalupi, Floro Costa, Pardo Bazán, Isidoro de María, Gral. Flores.
Hacia Palacio de la Luz: Gral. Flores, E. Compte y Riqué, Aguilar, Paraguay.
Hacia afuera: Gral. Caraballo, Av. Agraciada, Gral. Aguilar, Martín García, Gral. Flores.
Hacia Aduana: Nueva Palmira, Lenguas, Pardo Bazán, Isidoro de María, Arequita, Martín García, Gral. Aguilar, Paraguay, La Paz, J. H. y Obes.
Hacia Malvín: Mercedes, Río Negro, Galicia, Rondeau, Caraballo, Agraciada, Gral. Aguilar, Martín García, Arenal Grande, Hocquart.
Pza. España: Paraguay, Cerro Largo, J. H. y Obes, Soriano a ruta.
Buceo: San José, Ferreira Aldunate, Río Branco, Galicia, Rondeau a ruta.
- Líneas: 427, 494, 495, 582
Hacia el centro: Av. Agraciada, Paraguay, Cerro Largo, J. H. y Obes, San José.
Hacia afuera: Yaguarón, Soriano, Ferreira Aldunate/Río Branco, Galicia, Rondeau.
- Líneas suburbanas por Paysandú/Galicia: Julio H. y Obes, San José, Ejido, Paysandú a ruta.
- Líneas suburbanas por Av. Uruguay: Av. Uruguay, Yaguarón, Soriano, Ferreira Aldunate (147 y 148), Andes (suburbanas), Av. Uruguay a ruta.
- Líneas por Av. 18 de Julio/Colonia al Centro: Av. 18 de Julio, Pablo De María/Fernández Crespo, Colonia, E. Acevedo, Guayabos, Martínez Trueba, Soriano/Canelones, Ferreira Aldunate, 18 de Julio a ruta.
- Líneas por Av. 18 de Julio hacia afuera: Liniers, San José, Ejido a ruta.