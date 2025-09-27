¿Quién es Felipe Klüver, el remero que hizo historia para Uruguay en el Mundial de Shanghái?

Felipe Klüver hizo historia este sábado para Uruguay luego de consagrarse campeón del mundo del s ingle peso ligero en el mundial de remo que se lleva a cabo en Shanghái, China.

El remero de 25 años cosechó un nuevo logro histórico para su carrera tras conseguir la medalla de oro con un tiempo de 6 minutos 54 segundos y 10 décimas , quedando por delante del austríaco Julian Schoeberl , plata con 6'57"85", y del irlandés Thomas Mc Carthy , bronce con 6'59"07.

De esta manera, consigue un logro histórico ya que es la primera vez que un uruguayo gana una medalla de oro en un Mundial de esta disciplina. Cabe destacar que los mundiales de remo se disputan desde 1962 y son anuales desde 1974, y Uruguay nunca había conquistado una medalla y mucho menos un título mundial.

Klüver fue campeón mundial sub 23 en el año 2022 en single peso ligero de remo en Varese, Italia. En esa competencia, e l atleta tuvo una destacadísima actuación ya que ganó desde que comenzó a participar en el certamen y obtuvo las regatas de clasificación, las semifinales y la final.

Además, también en Varese en junio de 2025 se coronó Campeón del Mundo en la modalidad de single skull de la categoría peso ligero, luego de obtener la medalla de oro en la Copa del Mundo de Remo.

Felipe Kluver hace historia para Uruguay

El deportista olímpico logró un tiempo de 06:48:39 en la regata final, obteniendo el primer lugar de la competencia y mejorando su marca del pasado Mundial, en el que había obtenido la medalla de plata en Polonia 2022.

En lo que va de 2025, Klüver, que representa a Flamengo de Brasil, ganó dos etapas de la Copa del Mundo —en Varese (Italia) y Lucerna (Suiza)—, certámenes que se disputan por etapas y en los que los competidores van sumando puntos para el ranking internacional. Esa competencia convive con el Campeonato Mundial, el torneo más prestigioso de la disciplina y el que acaba de conquistar en Shanghái, donde se reúnen los mejores remeros del planeta en una sola cita anual.

Osvaldo Borchi, entrenador fundamental para Kluver

El entrenador argentino Osvaldo Borchi fue una pieza fundamental en la carrera de Kluver. Estuvo con al frente de la selección uruguaya durante 9 años -desde 2016 hasta 2024- y generó una notable transformación.

Desde 2015, la vida de Felipe Klüver, también tomó otro giro cuando acompañó a un amigo a la escuelita de remo de Remeros de Mercedes, su ciudad natal, y terminó junto a su amigo, remando y descubriendo su pasión por el deporte.

Bruno Cetraro, Osvaldo Borchi y Felipe Klüver

"Al principio iba a jugar, a divertirme, a dar una vuelta en el río. Tenía 15 años. Después empezaron las competencias entre los compañeros de la escuelita, donde cada vez fuimos más competitivos entre nosotros. Luego vinieron las regatas, las competencias en el circuito nacional, y así fui avanzando hasta llegar a este camino hacia los Juegos Olímpicos", rememora el mercedario. "En el remo encontré un lugar para divertirme, y luego me atrapó tanto este deporte que en un momento me generó una adicción", revela.

Sin embargo, el papel de Borchi toma aún más relevancia en la pandemia, en 2020, cuando Kluver abandonó su Mercedes natal para mudarse a la casa de Osvaldo. "Lo adopté como un hijo más", dice el entrenador con el sentimiento paternal a flor de piel.

Borchi lo descubrió, lo preparó y le dio todas las herramientas para ser profesional y competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 junto con Bruno Cetraro en doble par peso ligero de remo, terminaron en el sexto puesto de la final y lograron un diploma olímpico.

Un detalle a tener en cuenta es que Kluver no participó de los Juegos Olímpicos de París 2024 porque su categoría no es olímpica, solo tiene competencia a nivel mundial -tanto la Copa del Mundo como el Mundial-.