Denuncian a hermano de Maximiliano Gómez por agresión a periodista partidario de Defensor Sporting

Carlos Gómez, uno de los hermanos del delantero de Nacional Maximiliano Gómez , será denunciado por un periodista partidario de Defensor Sporting tras ser agredido este viernes en un partido de fútbol de Tercera División.

Según se informó en redes sociales y confirmó Referí, el periodista Nicolas Musetti, quien cubre la actualidad de los violetas, fue agredido por Carlos Gómez, quien oficia de representante de su hermano y exdelantero de los de Punta Carretas.

El hecho ocurrió en el Parque Huracán, donde se enfrentaban por la Divisional C Platense vs Paysandú FC, el equipo en donde juega Leo Gómez, otro de los hermanos de Maxi .

Según supo Referí, el periodista fue agredido adentro del escenario deportivo y también afuera del mismo, donde Gómez lo golpeó con un puñetazo que apenas lo impactó porque pudo esquivarlo.

“Te metiste con mi familia”, fue lo que le dijo Gómez al periodista, quien ya había sido amenazado por el representante a través de redes sociales por información, y no por opiniones, que había dado Musetti cuando el atacante estaba en negociaciones con Nacional mientras jugaba en Defensor Sporting.

Este viernes, tras la agresión afuera del Parque Huracán, Gómez no se retiró del lugar hasta que llegó la Policía.

Ante esta situación, y esperando que no vuelva a ocurrir, el periodista hará la denuncia policial.

Este sábado en sus redes sociales Musetti respondió algunos tuits y sobre Maxi Gómez aclaró: “Nunca le falté el respeto”, ante un posteo en el que informaba que el delantero “rompió el vínculo que había construido con el hincha de Defensor Sporting”.

“Se la jugó por atrás al club y gente que lo arropó siempre. Todo lo que tenía por hacer mal, lo hizo. Nadie le exigió exclusividad ni quedrase siempre, pero sí un respeto que nunca tuvo. El enojo no es por plata, es por valores”, decía el posteo.

Este sábado, el periodista señaló que ese mensaje era “fuerte y claro pero no es irrespetuoso”. “En todo caso es un problema con Maximiliano y las cosas se solucionan hablando, no agrediendo. Nunca, absolutamente nunca, se justifica la violencia”, dijo Musetti.