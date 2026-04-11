Insultos, empujones y pelea en el Sudamericano Sub 17 entre Argentina y Brasil: mirá el video
Brasil derrotó 3-0 a Argentina en el Sudamericano Sub 17, la competencia que brinda boletos al Mundial, y tuvo un caliente final
11 de abril de 2026 12:27 hs
DSports
El partido entre Argentina y Brasil por el Sudamericano Sub 17 terminó en un escándalo y con un final caliente entre los jugadores, luego de la goleada de la Verdeamarela por 3-0 ante la Albiceleste en el Estadio Ameliano de Villeta de Paraguay, en un partido que definía el liderazgo por la zona B y el pase directo a la fase final.
El encuentro terminó con empujones, insultos y acusaciones por parte de los jugadores de la selección Argentina contra los brasileños por los festejos desmedidos de los futbolistas de Brasil una vez que terminó el encuentro. Las celebraciones, interpretadas como provocadoras por los futbolistas argentinos, derivaron en una serie de enfrentamientos físicos.
Tenso y caliente final entre Argentina y Brasil en el Sudamericano Sub 17
Tal es así que integrantes de los cuerpos técnicos de ambos equipos ingresaron al campo con la intención de separar a los protagonistas y evitar que la situación se agravara. El árbitro paraguayo David Rojas incluyó el episodio en su informe, lo que podría derivar en sanciones disciplinarias por parte de Conmebol.
Por su parte, los futbolistas de Brasil también denunciaron ante el árbitro gestos racistas realizados por integrantes del plantel argentino durante el encuentro y posteriormente, cuando se generó el tumulto.
La posibilidad de un nuevo cruce entre ambos equipos en instancias definitorias no está descartada. Con este resultado, la Albiceleste quedó segundo en la Zona B con 6 puntos, por delante de Venezuela (4), Bolivia (4) y Perú (0), teniendo en cuenta que hay siete pasajes para el Mundial.
Ahora, la expectativa y el centro de atención está puesto en el accionar de la Conmebol y en el informe arbitral, que determinará si habrá sanciones para jugadores.