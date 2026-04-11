Insultos, empujones y pelea en el Sudamericano Sub 17 entre Argentina y Brasil: mirá el video

El partido entre Argentina y Brasil por el Sudamericano Sub 17 terminó en un escándalo y con un final caliente entre los jugadores, luego de la goleada de la Verdeamarela por 3-0 ante la Albiceleste en el Estadio Ameliano de Villeta de Paraguay, en un partido que definía el liderazgo por la zona B y el pase directo a la fase final.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El encuentro terminó con empujones, insultos y acusaciones por parte de los jugadores de la selección Argentina contra los brasileños por los festejos desmedidos de los futbolistas de Brasil una vez que terminó el encuentro. Las celebraciones, interpretadas como provocadoras por los futbolistas argentinos, derivaron en una serie de enfrentamientos físicos.

Tenso y caliente final entre Argentina y Brasil en el Sudamericano Sub 17 Tal es así que integrantes de los cuerpos técnicos de ambos equipos ingresaron al campo con la intención de separar a los protagonistas y evitar que la situación se agravara. El árbitro paraguayo David Rojas incluyó el episodio en su informe, lo que podría derivar en sanciones disciplinarias por parte de Conmebol.

Por su parte, los futbolistas de Brasil también denunciaron ante el árbitro gestos racistas realizados por integrantes del plantel argentino durante el encuentro y posteriormente, cuando se generó el tumulto.