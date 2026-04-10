Ander Herrera calentó el superclásico entre Boca Juniors y River Plate: "En la cancha de ellos hay muchos tiktokers e influencers"

El próximo domingo 19 de abril se enfrentarán River Plate y Boca Juniors en el estadio Monumental, en el marco de la jornada 15 del Torneo Apertura argentino, y en las últimas horas el futbolista español del xeneize Ander Herrera apuntó contra la hinchada del Millonario en referencia a la presencia de influencers y tiktokers en su cancha .

Ander Herrera valoró la pasión tradicional de los hinchas de Boca Juniors y contrastó la cultura de La Bombonera con la creciente presencia de influencers en el público de River Plate , en vísperas de una nueva edición del Superclásico que se disputará en el estadio Monumental.

En diálogo en una entrevista con el canal de Youtube "EL BORO", el mediocampista español compartió su mirada sobre el ambiente en los estadios argentinos: "No siempre, pero acá todavía existe esa esencia de no ponerse a grabar cuando van a tirar un córner y filmar todo con el teléfono . El otro día veía tiktokers e influencers en el Bernabéu grabando todo. Con todo respeto, esa no es la esencia del fútbol. Cada uno puede hacer lo que quiera. A mí no me gusta", afirmó.

" A mí me gusta que el abuelo vaya con el nieto a la tribuna, que se pongan de pie, que canten . Yo crecí de esa manera y a mí me gusta el fútbol así", agregó el exjugador de PSG.

En ese sentido, Ander remarcó la diferencia que percibe entre La Bombonera y el estadio de River Plate: "Aquí hay pica con River y uno de los temas es este. En el campo de River hay muchos tiktokers e influencers y los hinchas de Boca cargan a los de River", destacó.

Posteriormente, el mediocampista aseguró que en Boca "se respeta mucho al hincha de toda la vida, el abuelo con el hijo, con el nieto. Vas a la cancha a disfrutar de tu equipo y no pierdes el tiempo con el teléfono y entonces así se crea una esencia de fútbol de verdad".

El Superclásico entre Boca y River llega en un momento clave, en donde ambos equipos disputan encuentros por Copa Libertadores y Copa Sudamericana y además a falta de tres fechas para que termine la fase regular del Torneo Apertura argentino, por lo que ambos aún deben asegurarse su presencia entre los primeros 8 de sus respectivas zonas.