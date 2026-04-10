Real Madrid, del uruguayo Federico Valverde, recibe este viernes 10 de abril a Girona por LaLiga de España, partido adelantado por los merengues debido a que el miércoles jugarán ante Bayern Múnich el decisivo partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.
A qué hora juega hoy Real Madrid de Federico Valverde frente a Girona por LaLiga y dónde ver el partido previo al de los merengues ante Bayern Múnich
El encuentro por la jornada 31 de LaLiga se jugará en el estadio Santiago Bernabéu; mirá hora y TV