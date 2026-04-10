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A qué hora juega hoy Real Madrid de Federico Valverde frente a Girona por LaLiga y dónde ver el partido previo al de los merengues ante Bayern Múnich

El encuentro por la jornada 31 de LaLiga se jugará en el estadio Santiago Bernabéu; mirá hora y TV

10 de abril de 2026 10:32 hs
El centrocampista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde en acción durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este martes Real Madrid y Bayern Múnich en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

El centrocampista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde en acción durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este martes Real Madrid y Bayern Múnich en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

FOTO: EFE

Real Madrid, del uruguayo Federico Valverde, recibe este viernes 10 de abril a Girona por LaLiga de España, partido adelantado por los merengues debido a que el miércoles jugarán ante Bayern Múnich el decisivo partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El encuentro por la jornada 31 de LaLiga se jugará en el estadio Santiago Bernabéu.

¿A qué hora juegan este viernes Real Madrid vs Girona?

El partido se jugará a la hora 16:00.

¿Dónde ver este viernes Real Madrid vs Girona?

El encuentro se podrá ver por ESPN y Disney+ Premium.

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Los convocados de Real Madrid para este viernes

La lista completa de convocados la forman los goleros Lunin, Fran González y Javi Navarro; los defensas Carvajal, Militao, Alaba, Asencio, Fran García, Mendy, Huijsen y Fortea; los centrocampistas Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Manuel Ángel y Thiago Pitarch; y los delanteros Vinícius, Mbappé, Gonzalo, Brahim y Yáñez.

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