Diego Aguirre: "Estuvimos cerca de ganarlo, la sensación tiene que ser positiva"; el análisis del DT de Peñarol tras el empate ante Santa Fe

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre , valoró el empate 1-1 logrado este jueves ante Independiente Santa Fe de visitante en Bogotá, en el debut de los aurinegros en la Copa Libertadores.

“Si me decís que vamos a empatar todos los partidos afuera de copa, te lo firmo”, dijo en conferencia de prensa. “Creo que es un comienzo aceptable. Pero aparte, no fue que nos llevamos un punto sin merecerlo. Nos llevamos un punto merecidamente y pudimos llevarnos algo más. Por lo tanto, la sensación tiene que ser positiva ”.

Además, comentó algunas situaciones polémicas que se dieron en el partido. “Que el gol no fue corner, me dicen que hubo un penal a favor... Entonces sí que me quedo con la sensación de que estuvimos cerca de ganarlo . Pero, repito, tampoco puedo decir que fue algo negativo haber sacado algo importante”.

Sobre el funcionamiento del equipo, comentó: “Desde el punto defensivo, muchas cosas, porque hubo un control ante las puertas largas que sabíamos que el rival iba a poner. Y la verdad es que estuvimos muy bien parados, prácticamente no nos generaron situaciones. Después, hubo un fallo puntual en el gol, se puede decir. Creo que hubo momentos buenos, nos costó un poco adaptarnos también a la velocidad de la pelota”.

20260409 LUIS ACOSTA / AFP Foto por LUIS ACOSTA / AFP Players of Penarol pose for a picture ahead of the Copa Libertadores group stage football match between Colombia's Independiente Santa Fe and Uruguay's Penarol at the Nemesio Camacho El Campin stadium

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“El tema de la altitud también genera imprecisión, muchas pelotas que se iban para afuera, que normalmente no se van, que picaban y se iban. Pero bueno, creo que hubo cosas buenas del equipo, y cosas que siempre hay que mejorar”, señaló.

Aguirre destacó el nivel que ha tenido Peñarol en los últimos años en el torneo continental.

“Creo que Peñarol ha recuperado una imagen, un respeto y venimos en los últimos años haciendo buenas Copas Libertadores, ojalá que este pueda ser un buen año también”, dijo.

AME2037. BOGOTÁ (COLOMBIA), 09/04/2026.- Matias Arezo (i) de Peñarol celebra un gol este jueves, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Independiente Santa Fe y Peñarol en el estadio El Campín, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Matías Arezo celebra un gol ante Independiente Santa Fe Foto: EFE

También destacó a sus jugadores. “Creo que es para aplaudir la actitud de los jugadores, la entrega, no es fácil jugar en Bogotá, y tuvieron una gran respuesta”, señaló. “El gran motivo de irnos con un punto de acá es por todo lo que hicieron los jugadores en la cancha”.

Lo que se viene por el Torneo Apertura y la Copa

El entrenador aurinegro también habló de lo que se le viene a Peñarol, con partido ante Liverpool el próximo lunes 13, y frente a Platense, el próximo jueves 16 en el Campeón del Siglo.

Los carboneros permanecerán este viernes en Colombia y llegarán a Uruguay el sábado por la mañana.

“Tenemos que ver bien el sábado a los jugadores, la recuperación, y qué es lo que vamos a hacer en el partido con Liverpool”, expresó.

“No podemos dejar de ver qué tres días después jugamos por Copa en casa un partido importantísimo, así que hay mucho para hacer”.