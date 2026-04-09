La reconocida diseñadora uruguaya Gabriela Hearst confeccionará los trajes de la selección para el Mundial 2026; mirá lo que se sabe del proyecto

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la reconocida diseñadora uruguaya Gabriela Hearst anunciaron que la estilista será la responsable del diseño de los uniformes a medida de la selección nacional para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Así lo indica un comunicado de la AUF y la diseñadora en el que se destaca que la vestimenta será realizada con lana merino uruguaya .

“Para la AUF es de gran importancia sumar a Gabriela a la Celeste. Que una uruguaya tan reconocida en el mundo de la moda sea la encargada de vestirnos oficialmente para arribar a la próxima Copa Mundial es un orgullo , y el hecho de que lo haga con lana merino uruguaya resalta enormemente al productor agropecuario uruguayo”, destacó Ignacio Alonso, presidente de la AUF, en la nota.

“El fútbol es eso, desde lo profundo del Uruguay a las pasarelas más iluminadas del mundo con los jugadores uruguayos que son embajadores mundiales”, agregó.

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Por su parte, Hearst, diseñadora de primer nivel mundial con participaciones en las principales pasarelas internacionales, como el Salón de la Moda de París, también valoró haber sido elegida para sumarse a la selección uruguaya.

“Es realmente un honor poder participar en este proyecto junto a la AUF”, señaló.

El mensaje de Ignacio Alonso para Gabriela Hearst tras el anuncio de que vestirá a la selección uruguaya El mensaje de Ignacio Alonso para Gabriela Hearst tras el anuncio de que vestirá a la selección uruguaya

Además, dio algunos detalles de su labor con la celeste. “No solo porque estoy trabajando con mi fibra favorita, la lana merino uruguaya, o con mi selección nacional, sino porque es una gran oportunidad para demostrar que los valores uruguayos de calidad, autenticidad e integridad merecen ser exportados al mundo. Ha sido un sueño trabajar con la AUF y la selección. Todos son superestrellas”, expresó.

Con lana merino uruguaya

“Más que una simple colaboración, este proyecto representa un regreso a casa para Gabriela Hearst: un profundo homenaje a sus raíces. Nacida en Uruguay y criada en la estancia familiar de ganado vacuno y ovejas merino en Paysandú, Gabriela es la séptima generación de una familia agropecuaria y mantiene un fuerte vínculo con los valores y la tradición uruguaya”, dice el comunicado del anuncio de la diseñadora radicada en Nueva York.

Gabriela Hearst en su estudio y con el banderín de la selección uruguaya Gabriela Hearst en su estudio y con el banderín de la selección uruguaya

También se destaca que “la Selección Uruguaya de Fútbol es una de las más respetadas en la historia de los Mundiales, poseedora de cuatro estrellas. Hoy en día, el país sigue destacando por su talento excepcional, con jugadores uruguayos brillando en los principales clubes del mundo”.

“Como líder global en energías renovables y sostenibilidad, los compromisos nacionales de Uruguay están alineados con los exigentes estándares de producción de bajo impacto de Gabriela Hearst. El país ha construido uno de los historiales de sostenibilidad más sólidos del mundo y se presenta como un modelo poco común de nación en desarrollo que ha descarbonizado su red eléctrica de forma rápida, accesible y equitativa”, menciona la nota.

Esta colaboración reúne a las principales figuras del deporte uruguayo con una de las creativas uruguayas más reconocidas, sirviendo como una plataforma estratégica para mostrar la artesanía y los estándares de sostenibilidad de Uruguay a una audiencia global, indicaron.

Gabriela Hearst con la camiseta de la selección uruguaya Gabriela Hearst con la camiseta de la selección uruguaya

Por su parte, Rafael Normey, presidente de Federación Rural, valoró la importancia del trabajo con lana merino uruguaya. “Desde el sector productivo uruguayo sentimos que esta es una oportunidad única de mostrarle al mundo la calidad de nuestros productos que permiten transformar de forma sostenible, la naturaleza en productos sofisticados y de la máxima calidad. Estamos muy agradecidos de poder participar de esta increíble idea. La selección uruguaya de fútbol es nuestro gran buque insignia y Gabriela una gran embajadora”, expresó.