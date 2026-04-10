Video: cientos de motociclistas invadieron una estación de servicio ubicada en la rambla de Punta Carretas

Un nuevo video muestra a un importante grupo de motociclistas concentrados en horas de la madrugada de este viernes en la estación de servicio Ancap ubicada en la rambla Presidente Wilson, en la zona de Punta Carretas.
Según se puede ver en las imágenes, compartidas por "La tarde es tuya" en Instagram, los conductores practicaban maniobras imprudentes como "wheelies", que consiste en elevar la rueda delantera usando la potencia del motor, manteniendo el equilibrio sobre la trasera, además de quemar cubiertas de los rodados y generar ruidos constantemente.
Desde la estación dijeron a Subrayado (Canal 10) que presentaron una denuncia ante la Policía y la división de Tránsito de la Intendencia de Montevideo.
Embed - La Tarde es Tuya on Instagram: "DOS DE LA MADRUGADA DE HOY .. RAMBLA DE PUNTA CARRETAS Otro jueves, otro dia de motos sin control en todo el Montevideo "
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Tiempo atrás, la Jefatura de Policía de Montevideo investigó un asalto en la estación de servicio, también Ancap, pero ubicada en la avenida 18 de Julio y Fernández Crespo, donde más de un centenar de motociclistas irrumpieron y cargaron combustible en sus motos sin pagar.
Los hechos, ocurrido en horas de la madrugada, ganaron notoriedad cuando comenzaron a circular distintos videos en redes sociales.
Posteriormente, uno de los grupos de motociclistas que convocó a la actividad en el Centro de Montevideo pidió disculpas por lo sucedido y aseguró que devolverá la plata de los 40 litros de nafta que fueron robados de la estación de servicio.