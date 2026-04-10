Video: cientos de motociclistas invadieron una estación de servicio ubicada en la rambla de Punta Carretas

Un nuevo video muestra a un importante grupo de motociclistas concentrados en horas de la madrugada de este viernes en la estación de servicio Ancap ubicada en la rambla Presidente Wilson , en la zona de Punta Carretas .

Según se puede ver en las imágenes, compartidas por "La tarde es tuya" en Instagram, los conductores practicaban maniobras imprudentes como "wheelies" , que consiste en elevar la rueda delantera usando la potencia del motor, manteniendo el equilibrio sobre la trasera, además de quemar cubiertas de los rodados y generar ruidos constantemente .

Desde la estación dijeron a Subrayado (Canal 10) que presentaron una denuncia ante la Policía y la división de Tránsito de la Intendencia de Montevideo .

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Tiempo atrás, la Jefatura de Policía de Montevideo investigó un asalto en la estación de servicio, también Ancap, pero ubicada en la avenida 18 de Julio y Fernández Crespo, donde más de un centenar de motociclistas irrumpieron y cargaron combustible en sus motos sin pagar.

Embed - La Tarde es Tuya on Instagram: "DOS DE LA MADRUGADA DE HOY .. RAMBLA DE PUNTA CARRETAS Otro jueves, otro dia de motos sin control en todo el Montevideo "

Los hechos, ocurrido en horas de la madrugada, ganaron notoriedad cuando comenzaron a circular distintos videos en redes sociales.

Posteriormente, uno de los grupos de motociclistas que convocó a la actividad en el Centro de Montevideo pidió disculpas por lo sucedido y aseguró que devolverá la plata de los 40 litros de nafta que fueron robados de la estación de servicio.