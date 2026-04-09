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ESPN tiene nuevo comentarista uruguayo para la Copa Libertadores en lugar de Diego Muñoz, que hizo su descargo en redes

La señal no le renovó el contrato al periodista en diciembre de 2025; en su cuenta de Instagram, Muñoz compartió sus razones

9 de abril de 2026 11:51 hs
Diego Muñoz

Este miércoles empezó la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana para los equipos uruguayos, con los partidos de Nacional-Coquimbo y Torque-Gremio, respectivamente. Ambos se emitieron por ESPN, pero además de ese debut en la cancha hubo otro del lado de los micrófonos: el de Sebastián Giovanelli, que pasó a ser el comentarista de esas transmisiones cuando los partidos los disputen los equipos vernáculos.

Giovanelli, que es parte del streaming FIX y que también forma parte de El Espectador Radio, ya era parte de la señal a la hora de participar de los partidos del fútbol local que se emiten por Disney+, pero ahora pasó a ocupar un puesto que ocupó en los últimos años Diego Muñoz.

La señal no le renovó el contrato a Muñoz a fines del año pasado, algo que sorprendió al comentarista. En una entrevista con la revista Sábado Show hace algunas semanas había dicho lo siguiente: "Fue una salida extraña. Desde agosto del año pasado no me convocaron más. No hubo muchas explicaciones. Es un tema que está en manos de abogados y que va camino a dirimirse por la vía judicial".

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"Yo tuve un contrato, fui empleado de la productora uruguaya cuyo director es Sebastián Piñeyrúa, carne y una con Francisco Casal. La forma de resolver lo que pasó va a ir a la Justicia y ahí se resolverá", agregó.

Ante su ausencia en la emisión, Muñoz contó en su cuenta de Instagram que recibió varios mensajes y agradeció el apoyo.

"Hoy recibí varios mensajes que me hicieron sentir muy bien. Me sentí muy valorado profesionalmente por mucha gente. Gracias a todos", escribió, junto a una foto durante uno de los relatos.

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