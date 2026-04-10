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Policía Caminera aumentó 26% los controles en Turismo: hubo más multas, espirometrías y detenidos que en 2025

Entre el 27 de marzo y el 5 de abril, los efectivos realizaron 672 operativos, lo que implicó 174 más que en 2025, según datos de Policía Caminera

10 de abril de 2026 11:33 hs
Policía Caminera.
Policía Caminera. Diego Battiste

La Policía Caminera intensificó los controles durante la Semana de Turismo 2026, con un aumento del 26% en los operativos respecto al mismo período del año anterior, según un informe del Departamento de Información Táctica de la Dirección Nacional de Policía Caminera.

Entre el 27 de marzo y el 5 de abril, los efectivos realizaron 672 operativos, lo que implicó 174 más que en 2025. En ese marco, identificaron a 13.608 personas (36% más) e inspeccionaron 13.243 vehículos (38% más).

La mayor presencia en rutas derivó en 1.438 infracciones constatadas, un incremento del 30% en comparación interanual, y en la retención de 158 vehículos, lo que representa una suba del 47% y el mayor crecimiento entre los indicadores relevados.

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En cuanto a la actuación policial, se registraron 165 personas detenidas o emplazadas, lo que supone un aumento del 13% frente al mismo período de 2025.

Controles de alcoholemia

Durante la semana se realizaron 7.954 espirometrías, unas 2.160 más que el año anterior. Como resultado, se detectaron dos casos con niveles superiores a 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre, duplicando los registros del año previo.

Las autoridades señalaron que estos datos reflejan una estrategia de mayor cobertura territorial y refuerzo de la prevención, en un período caracterizado por ser el de mayor movilidad en las rutas nacionales.

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