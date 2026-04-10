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Aduanas incautó perfumes falsificados provenientes de China: el contrabando fue valuado en casi US$ 700 mil

Según informó el organismo, los artículos intentaban presentarse como productos de “Lattafa”, “Afnan” y “Victoria’s Secret”

10 de abril de 2026 11:03 hs
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La Dirección Nacional de Aduanas incautó 16.224 perfumes en presunta infracción, con un valor estimado superior a los US$ 693.000, tras la inspección de un contenedor proveniente de China.

El procedimiento se realizó el pasado 27 de marzo, cuando funcionarios aduaneros controlaron un cargamento que había salido del puerto de Ningbo con destino a Montevideo, declarado como 1.411 bultos. Durante la revisión, detectaron 627 cajas de productos tipo Fragrance Mist y Body Splash que simulaban pertenecer a marcas reconocidas.

Según informó el organismo, los artículos intentaban presentarse como productos de “Lattafa”, “Afnan” y “Victoria’s Secret”, aunque no cumplían con las características propias de esas fragancias.

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“Las fragancias árabes mencionadas se caracterizan por estar contenidas en cajas con logo impreso de la marca, presentan un holograma en su empaque, con el nombre de la marca labrado en la base del mismo. Ninguna de estas condiciones se cumplía en los perfumes encontrados. Además, estos productos no se encontraban detallados en la declaración solicitada al agente marítimo ni el contenedor provenía de Emiratos Árabes Unidos”, señala el comunicado de Aduanas.

El valor total de la mercadería retenida fue estimado en US$ 693.246, en el marco de una investigación por presunta infracción aduanera.

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