El Correo acumuló seis años de resultados negativos con "pérdidas que podrían generar incertidumbre"

El Correo terminó el 2025 con resultado negativo y acumuló seis años con números rojos . El déficit se registró a pesar del subsidio anual que recibe del Ministerio de Economía . El mal desempeño fue advertido por la consultora que realizó la auditoría de los estados financieros del organismo correspondientes al año pasado.

El ejercicio de 2025 del Correo culminó con un resultado negativo de $ 1.480,6 millones, equivalentes a US$ 36,4 millones al tipo de cambio de cierre de año . Comparado en pesos, el rojo mejoró 4,2% respecto a 2024.

Con los últimos estados financieros el organismo completó seis años consecutivos de déficit. En 2020 las pérdidas fueron de $ 1.412,9 millones. Al año siguiente de $ 1.395,9 millones; en 2022 de $ 1.221,5 millones, en 2023 de $ 1.423,6 millones y en 2024 de $ 1.546,7 millones .

Declaración jurada de IASS ante la DGI en 2026: quiénes deben presentar, fechas clave y cuándo comienza la campaña de IRPF

Ese mal resultado se repite al igual que el concepto expresado cada año por la consultora Crowe, encargada de la auditoría de los números . “Queremos llamar la atención respecto a los resultados operativos de la Administración Nacional de Correos. De dicha información surge que ha incurrido en pérdidas operativas recurrentes que podrían generar incertidumbre respecto a la condición de empresa en funcionamiento” , señala el texto que relevó la información de 2025.

Subsidios y funcionarios

La auditoría indica que además el Correo recibe aportes y subsidios del Ministerio de Economía y agrega que durante 2025 se recibieron contribuciones por $ 1.470 millones. Eso marca que recibió una asistencia financiera del gobierno muy similar al total de las pérdidas del año.

En ese escenario, Crowe expresa que el organismo “ha elaborado sus estados financieros asumiendo que continuará conduciendo sus operaciones bajo el principio de empresa en marcha”. Ese concepto significa que una empresa asume que continuará funcionando en un futuro previsible (en un período de al menos 12 meses).

_INE7635_1.webp Ministerio de Economía Camilo dos Santos

En el ejercicio el organismo tuvo ingresos operativos por $ 1.875,8 millones, con un aumento anual de 6,7%. A su vez, el costo de los servicios prestados se ubicó en $ 2.093 millones, con un crecimiento de 4%.

Dentro de ese rubro la mayor incidencia estuvo asociada a retribuciones personales y cargas sociales con $ 1.561,7 millones, con una suba interanual de 1,7%. El año pasado, el Correo contó con 1.468 funcionarios, con una disminución de 4,5% (70 trabajadores menos que en 2024). La plantilla laboral estuvo compuesta por 1.327 cargos presupuestados, 102 contratados, 19 becarios, 4 cargos de confianza, 15 pasantes y un contrato a término.