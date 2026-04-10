Besozzi cuestionó que valor de la patente suba cuando el valor del vehículo "va depreciándose": "Los aforos están mal puestos"

El intendente de Soriano Guillermo Besozzi dijo que no tiene porque subir el valor de la patente cuando el valor del vehículo "va depreciándose" .

"Más que bajar (valor de la patente) hay que tener cuidado con los aforos (...) Hay vehículos que están pagando patentes caras porque el aforo no es tal ", agregó el intendente.

Según el dirigente del Partido Nacional, "los aforos (de los vehículos) están mal puestos" lo cual "también es pérdida de las autonomías de las intendencias porque lo hace una comisión del Sucive ", dijo entrevistado en el programa Quién es Quién, que se transmite por Canal 5 y Radio Diamante FM.

El jerarca también señaló que la ley de ingreso por concursos a los gobiernos departamentales también es una "pérdida de autonomía de las intendencias". "Es por el camino que el legislador quiso (...) Los legisladores tienen ganas de que perdamos autonomía ", agregó.

"Creo que no fue bueno", dijo Besozzi sobre la nueva ley. "Un sorteo no te garantiza que una mujer que vino con cuatro hijos sola tenga la posibilidad de entrar. Antes se hacía", agregó.

"El intendente podía resguardar familias con estas situaciones que no eran del partido del intendente, eso es un error garrafal. Ponele que los primeros que entraban sí, como cargo de confianza, lógico. Pero después no, nadie sabe de quien es uno y de quien es otro y que va a votar en el cuarto secreto", añadió el jerarca.

Si bien afirmó que el gobierno de Luis Lacalle Pou "mejoró muchas cosas", añadió que en Uruguay no se ha logrado "bajar los costos".