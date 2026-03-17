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Justicia de Mercedes resolvió sobreseimiento de Guillermo Besozzi y exdirectores; alguno de los imputados evalúa iniciar juicio al Estado, la fiscal y la jueza

La jueza de Mercedes Ximena Menchaca dictó el sobreseimiento luego de que la fiscalía "desistió del ejercicio de la acción penal"; defensores del exsecretario general consideran iniciar juicio por los daños ocasionados con la imputación

17 de marzo 2026 - 15:39hs
Guillermo Besozzi
El Observador

La jueza de Mercedes Ximena Menchaca resolvió el sobreseimiento del intendente de Soriano Guillermo Besozzi y los seis exdirectores municipales que habían sido imputados en marzo de 2025 por delitos de corrupción.

En la escueta resolución con fecha 16 de marzo, a la que accedió El Observador, la jueza afirmó que dado que la Fiscalía se presentó "a desistir del ejercicio de la acción penal, solicitando el sobreseimiento de los imputados, fundamentando debidamente su solicitud, en virtud de que los hechos reseñados no se ajustan al tipo penal oportunamente requerido", se decreta el archivo del caso.

En su resolución, Menchaca también levantó definitivamente las medidas cautelares y dispuso la cancelación de la inscripción en el registro de imputados.

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La jueza afirmó que dio vista de la resolución de la fiscalía a la Intendencia de Soriano y a los imputados. Junto con Besozzi fueron imputados el exsecretario general Daniel Gastán, el prosecretario Gonzalo Castillo, el director de Hacienda Pedro Besozzi (sobrino del intendente), el director de Auditoría Germán Cavallero, el director de Obras Pedro Nocetti y el director de Logística Jonathan Torres. Tanto la intendencia como las defensas de los imputados estuvieron de acuerdo con lo resuelto por la actual fiscal del caso, Luisa Vago.

Tras analizar la prueba sobre los 16 hechos por los que la jueza había imputado a los imputados por siete delitos de corrupción, la fiscal Vago decidió pedir el sobreseimiento en el entendido de que la prueba no es suficiente para llevarlos a juicio oral y público y por considerar que con sus actos no generaron daño a la administración.

La fiscal señaló que las pruebas que se exigen para imputar no son las mismos que para condenar, por lo que llegada a esta instancia en la que ya se ha recolectado toda la prueba es necesario analizar la pertinencia de formular una acusación con los elementos que se cuenta y consideró que no son suficientes para obtener una condena en un juicio donde se exigen "plena prueba".

Acciones contra el Estado, la fiscal y la jueza

Los abogados Pablo Donnangelo y Eduardo Sasson, defensores de Daniel Gastán afirmaron a El Observador que no descartan iniciar juicio contra el Estado y contra la fiscal y la jueza por los daños ocasionados con la imputación. Señalaron que este martes mantuvieron una reunión con su cliente analizando el tema.

Consultado uno de los defensores de Besozzi, Pablo Vera, dijo que el intendente lo había descartado por lo que no están considerando hacerlo por el momento.

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