El unicornio uruguayo dLocal volvió a tener un fallo a favor en la corte estadounidense por las acusaciones en su contra

La compañía uruguaya dLocal tuvo una vez más una buena noticia desde la Corte Suprema del Estado de Nueva York . Su División de Apelaciones confirmó por unanimidad el pasado 16 de abril la desestimación de la demanda colectiva “In the Matter of DLocal Securities Litigation” en la que un grupo de inversores acusaban a la compañía de simular un "crecimiento vertiginoso" irreal.

Poco más de un año atrás la Corte Suprema del Condado de Nueva York destimó la demanda en su totalidad, y ahora la División de Apelaciones ratificó esta decisión basada en que las acusaciones de los demandantes no tenían fundamentos reales.

Para este fallo la Corte Suprema de Nueva York se basó en los informes y comunicaciones de dLocal con sus inversores que le permitieron validar que la información presentada era completa y su rumbo, claro.

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La acción judicial en el estado de Nueva York apuntó a que el formulario de registro y el prospecto de la compañía contenían declaraciones y omisiones materialmente engañosas relacionadas con supuestas tendencias en la tasa de comisión (“take rate”) de la empresa.

El tribunal rechazó esto al considerar que los demandantes no identificaron una tendencia material conocida, especialmente a la luz del crecimiento sostenido de la compañía en volumen total de pagos (TPV), ingresos y ganancia bruta.

En este contexto, Pedro Arnt, CEO de dLocal, afirmó en un comunicado: “Nos complace que la División de Apelaciones haya confirmado por unanimidad el rechazo total de este caso en una decisión que reconoce la solidez de las divulgaciones de la compañía, el crecimiento de nuestro volumen total de pagos, ingresos y ganancia bruta en el período previo a la salida a bolsa (IPO), y la validez de nuestra posición”.

Arnt destacó que la compañía fundada hace una década por Sergio Fogel y Andrés Bzurovski sigue enfocada en ejecutar su estrategia y generar valor para los comercios que utilizan su servicio, accionistas y “las comunidades a las que servimos en los mercados emergentes; no en las distracciones generadas por acusaciones inexactas”, finalizó.

La demanda desestimada

En el marco de la salida a la bolsa en Estados Unidos de dLocal, el short seller Muddy Waters argumentó que la compañía había reportado el valor de los pagos procesados en la plataforma basándose únicamente en usuarios que superaban los US$ 6 millones en transacciones, lo que hacía que el crecimiento de la plataforma pareciera más impresionante en los gráficos.

Sin embargo, en primera instancia, la jueza del Tribunal Supremo de Nueva York, Andrea Masley, desestimó la demanda impuesta por los inversores, concluyendo que dLocal “claramente” divulgó su metodología de reporte y que los demandantes no presentaron pruebas suficientes para sostener sus acusaciones.