Alfajores de sushi y cerveza y uruguayos que convierten sus historias en emprendimientos: un recorrido por la Feria del Alfajor

Vivimos en tiempos en los que parece que ya está todo inventado y que el lugar para la creatividad es finito y acotado. Sin embargo, incluso las categorías más tradicionales siguen encontrando un espacio para reinventarse.

El alfajor, uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía rioplatense, es una muestra de ello. Desde alfajores de yerba, gofio, sushi y cerveza. De pequeños emprendedores del interior del país, hasta grandes empresas que deciden apostar por Uruguay. La cuarta edición Feria Internacional del Alfajor, que tiene lugar este 5, 6 y 7 de junio en el LATU, es el lugar perfecto para ser testigo de ello y de que siempre hay espacio para innovar y apostar por el mercado uruguayo.

Hasta 2023, Leonardo Bravo, un joven de Tala, Canelones, trabajaba en el área de logística de un laboratorio farmacéutico en Montevideo. Sin embargo, la elección de dedicar más tiempo al cuidado de sus hijas lo llevó a dejar su trabajo y emprender. Así nació Bravo, un emprendimiento de alfajores artesanales que comenzó con ventas entre familiares y amigos, presencia en la feria local e incluso recorridas casa por casa junto a sus hijas.

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Con el tiempo, el emprendimiento comenzó a participar en eventos y ferias de mayor escala, ampliando su alcance y visibilidad y actualmente comercializa sus productos principalmente a través de redes sociales y en un punto de venta en Ombúes recientemente inaugurado.

_DSC9446 Foto FocoUy: Diego Lafalche

Además, avanza en la obtención de nuevas habilitaciones y registró la marca ante el Ministerio de Industria, con el objetivo de ingresar a cadenas comerciales y desarrollar versiones más masivas de su producto. Su sello distintivo está en la elaboración artesanal y en la apuesta por sabores poco convencionales, como los alfajores de cerveza artesanal y de tannat.

La historia de Dulce Karuna comenzó durante la pandemia. Mónica Bertoni y su esposo, como tantos otros emprendedores, buscaron reinventarse y comenzaron a elaborar conservas, hasta que decidieron lanzar un producto diferente, de rápida salida y con identidad propia.

DSC02646 Foto FocoUy: Diego Lafalche

Así surgió la idea de crear un alfajor de gofio, una harina tostada de cereales con una larga tradición en la cultura uruguaya. Bertoni investigó recetas, realizó modificaciones y desarrolló una versión propia que lanzó en 2022.

Hoy comercializan sus productos a través de ferias e Instagram. Según cuenta la emprendedora, una de las mayores satisfacciones ha sido la respuesta del público. Muchos consumidores aseguran que el sabor les recuerda a su infancia, algo que convirtió al producto en una experiencia cargada de valor emocional.

El objetivo ahora es seguir expandiendo la presencia de la marca en tiendas naturales, generar alianzas con otros emprendimientos y mantener una elaboración consciente y artesanal como parte central de la propuesta.

Chocara es una marca de alfajores aptos para celíacos, nació hace seis años a partir de una experiencia personal. Araceli Nicolini, docente de profesión, fue diagnosticada con celiaquía y se encontró con una realidad que comparten miles de personas: la dificultad para acceder a productos que ofrecieran la misma experiencia que las opciones tradicionales.

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Con esa motivación comenzó a desarrollar alternativas aptas para celíacos. Uno de sus primeros productos, el "Alfabrownie", obtuvo una medalla en Argentina y terminó impulsando el crecimiento de la marca.

Durante el primer año vendió desde su propia casa. Luego abrió un local en Pando y continuó ampliando la propuesta hasta llegar a Montevideo, donde hoy cuenta con una cafetería y restaurante. El siguiente paso ya está en marcha y el emprendimiento proyecta inaugurar su primera planta de elaboración en Parque Batlle, un espacio de aproximadamente 250 metros cuadrados que se encuentra en construcción. La apuesta busca mantener el carácter artesanal de los productos, pero con una escala que permita llegar a más puntos de venta y continuar expandiendo la marca en el mercado uruguayo.

Los más innovadores y diferentes

_DSC9589 Foto FocoUy: Diego Lafalche

En su recorrido por la feria, Café y Negocios realizó su propia selección de los alfajores más disruptivos de esta edición. Uno de los que más llama la atención es el alfajor de sushi o alfasushi, disponible en versiones dulce y salada. La propuesta fue desarrollada por Café Haus, una cafetería que además tiene una fuerte impronta gastronómica vinculada al sushi.

Según explicaron sus creadores, la idea surgió de forma natural al trabajar diariamente con chefs y sushimen.La versión dulce del producto combina capas elaboradas con carbón activado, pera, frosting y salsa de maracuyá, mientras que la salada incorpora tapas de arroz y relleno de salmón.

Aprovechando el auge que atraviesa el consumo de sushi en Uruguay, la empresa planea incorporar ambos productos a su carta tras la feria, con un precio que ronda los $280. Otro de los destacados fue Uruguayito, un alfajor de yerba mate y dulce de leche elaborado por la marca Chocara. Además de apostar por un sabor profundamente asociado a la identidad uruguaya, el producto es apto para celíacos.

El ranking de los más originales se completa con un alfajor de cerveza artesanal producido por Bravo Alfajores, una combinación poco convencional que busca trasladar los matices de esta bebida a un formato dulce.

A nivel oficial, durante las tres jornadas, un jurado integrado por especialistas nacionales e internacionales evalúa las distintas propuestas para elegir a los mejores alfajores del país. Las premiaciones, además, funcionan como instancia clasificatoria para el Mundial del Alfajor que se celebrará en Buenos Aires.

Además, la agenda incluye degustaciones, masterclasses, lanzamientos de productos, espacios para niños, espectáculos en vivo y un patio gastronómico. Entre las novedades de esta edición se destaca la participación institucional de la Fiesta Nacional del Chocolate de Nueva Helvecia y el lanzamiento oficial de la Fiesta de Minas, Capital Nacional del Alfajor.