Legisladores de todos los partidos despedirán a la selección uruguaya antes de su viaje al Mundial

Una delegación integrada por legisladores de todos los partidos políticos concurrirá este lunes al Complejo Celeste para despedir a la selección uruguaya de fútbol antes de su partida rumbo a México para disputar el Mundial 2026.
La comitiva será encabezada por el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, y llegará al complejo sobre las 15:00 horas para mantener un breve encuentro con los futbolistas, el cuerpo técnico y autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).
Según explicó Goñi, el objetivo de la visita es "transmitir el agradecimiento de los representantes nacionales a la AUF, al cuerpo técnico y a los jugadores por regalarle al pueblo uruguayo la oportunidad de estar nuevamente en un Mundial de Fútbol, con todo lo que eso significa".
El presidente de Diputados agregó que la clasificación al torneo tiene relevancia más allá de lo deportivo por "su enorme trascendencia social, cultural y económica para el país".
Durante la actividad, los legisladores entregarán un reconocimiento a cada uno de los jugadores y a los integrantes del cuerpo técnico como muestra de gratitud por representar a Uruguay en la máxima competencia del fútbol mundial.
La delegación parlamentaria también buscará destacar el papel de la selección como un símbolo de unidad, identidad y orgullo para los uruguayos.