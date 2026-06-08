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Legisladores de todos los partidos despedirán a la selección uruguaya antes de su viaje al Mundial

Los legisladores entregarán reconocimientos a jugadores y cuerpo técnico antes de la partida rumbo a México

8 de junio de 2026 8:43 hs
Facundo Pellistri en el Complejo Celeste

Facundo Pellistri en el Complejo Celeste

Foto: @Uruguay

Una delegación integrada por legisladores de todos los partidos políticos concurrirá este lunes al Complejo Celeste para despedir a la selección uruguaya de fútbol antes de su partida rumbo a México para disputar el Mundial 2026.

La comitiva será encabezada por el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, y llegará al complejo sobre las 15:00 horas para mantener un breve encuentro con los futbolistas, el cuerpo técnico y autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Según explicó Goñi, el objetivo de la visita es "transmitir el agradecimiento de los representantes nacionales a la AUF, al cuerpo técnico y a los jugadores por regalarle al pueblo uruguayo la oportunidad de estar nuevamente en un Mundial de Fútbol, con todo lo que eso significa".

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El presidente de Diputados agregó que la clasificación al torneo tiene relevancia más allá de lo deportivo por "su enorme trascendencia social, cultural y económica para el país".

Durante la actividad, los legisladores entregarán un reconocimiento a cada uno de los jugadores y a los integrantes del cuerpo técnico como muestra de gratitud por representar a Uruguay en la máxima competencia del fútbol mundial.

La delegación parlamentaria también buscará destacar el papel de la selección como un símbolo de unidad, identidad y orgullo para los uruguayos.

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