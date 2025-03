"La empresa fue acusada equivocada e injustamente": la versión del CEO de dLocal tras fallo favorable de la Justicia de Estados Unidos

Sin embargo, según informó New York Law Journal, la jueza del Tribunal Supremo de Nueva York, Andrea Masley, desestimó la demanda, concluyendo que dLocal “claramente” divulgó su metodología de reporte y que los demandantes no presentaron pruebas suficientes para sostener sus acusaciones.

¿Qué significa este fallo para la empresa?

Es una noticia realmente importante. Como empresa tratamos de mantener el foco en el negocio y en los clientes y a veces a estas cosas no le damos la debida importancia, pero esto empieza a cerrar un capítulo desafiante, donde la empresa fue acusada equivocada e injustamente. Este fallo empieza a confirmar que teníamos razón nosotros y que no había fundamentos en esa larga serie de acusaciones levantadas contra la empresa.

Entre la demanda y el fallo pasaron casi tres años ¿cómo se vivió este proceso a la interna de dLocal? ¿Impactó a nivel de negocio?

No es un proceso grato, sobre todo por la convicción que siempre tuvimos de que no estábamos en falta. Sin embargo, creo que la manera en que se manejó fue la correcta, trabajando con nuestros clientes para dejar total claridad de que las alegaciones eran infundadas. De hecho, dLocal no perdió clientes en todo este proceso a lo largo de estos años. Seguimos enfocados en hacer crecer el negocio, en continuar dando acceso a bienes digitales a millones de consumidores en mercados emergentes y en tratar de que esto no nos desenfoque demasiado. En ese sentido, creo que la empresa lo ha manejado bien y nuestras tasas de crecimiento hasta el día de hoy siguen siendo cercanas al 50% año a año. A pesar de la gravedad de las alegaciones infundadas, dLocal es una empresa mucho más grande, mucho más global y con mucho más clientes de lo que era hace unos años.

Seguramente algún nivel de impacto negativo tuvo y creo que podríamos haber crecido aún más, pero esto nos abre ventanas para poder acelerar el crecimiento, porque si había alguna sombra de duda sobre la empresa, esto ayuda mucho a desestimarlo por completo.

Sergio Fogel, cofundador de dLocal, dijo en entrevista con Forbes que Muddy Waters “apuesta en contra de la compañía y tira basura de manera muy intencionada”. ¿Cree que hubo un interés por detrás de la demanda?

Sin dudas. El objetivo de un short seller, como ellos lo dejan muy claro, es apostar en contra de una acción y luego publicar material narrado de tal manera que tienen defensa legal pero que busca que la acción caiga y ellos beneficiarse de eso. Eso no es un secreto para nadie, es algo transparente.

En el caso del juicio, son muchas veces estudios legales que se dedican no a recibir pedidos de accionistas que sienten que han sido perjudicados por algún accionar de la empresa, sino que emiten comunicados de prensa pidiendo que accionistas vengan a unirse a su acción legal en contra de la empresa, basándose en gran medida en esas acusaciones infundadas. Es parte de participar en los mercados de capitales, pero sin lugar a dudas muchos de los actores involucrados hacen esto por interés propio.

¿Hay alguna manera de protegerse de este tipo de acusaciones a futuro?

La manera de protegerse de estas acusaciones siempre es la misma: operar de forma transparente, cumplir con todas las regulaciones y reglas necesarias y hacer las cosas bien.

Creo que el fallo de la justicia americana lo que determina es que siempre fue el caso de dLocal. También creo que al tener este fallo favorable desincentiva a futuros interesados en querer perseguir acciones contra esta empresa, porque ya de alguna manera pierde cualquier tipo de solidez. Sentimos que gracias a este fallo salimos extremadamente fortalecidos.

Existe una segunda causa relacionada con las acusaciones de Muddy Waters, ¿qué expectativas manejan al respecto?

Hay una segunda causa en otra esfera del sistema legal norteamericano. Confiamos en que tendremos resultados positivos también. De alguna manera, creemos que este fallo informa el otro en la otra esfera y por lo tanto somos optimistas de que tendremos un desenlace positivo en ese otro foro, dado que las alegaciones son infundadas,

¿Qué oportunidades hay actualmente en el mercado de pagos?

Hay una oportunidad de mercado en el consumidor digital, a través de todo el sur global y los mercados emergentes a medida de que la tecnología se vuelve cada vez más una parte central de nuestras vidas. Inteligencia artificial, juegos, entretenimiento, todo se consume hoy en día digitalmente, y para poder acceder a esos bienes y servicios digitales hace falta poder pagar por ellos. El mundo de los pagos en los mercados emergentes es muy distinto al de los mercados desarrollados, por lo tanto nuestros clientes globales necesitan de los servicios que nosotros prestamos para acceder a esos miles de millones de clientes en mercados emergentes.

Eso es una curva de adopción que recién empieza. La oportunidad de mercado que vemos en dLocal es gigantesca, y sentimos que estamos en el epicentro de eso; con todas las mayores empresas digitales del mundo como clientes. Es un futuro muy propicio.

Recientemente, dLocal anunció una alianza con Temu ¿qué implica esto para la compañía?

Temu es hoy una de las plataformas de comercio electrónico con ambiciones globales más amplias, con una expansión hacia mercados emergentes extremadamente rápida y que nos ha elegido como socio para manejar pagos para ellos en múltiples mercados del sur global. Es un ejemplo de que la oportunidad de mercado que existe es enorme y que los clientes más exigentes y que más van a crecer en mercados emergentes nos eligen a nosotros para encargarnos de sus plataformas de pagos.